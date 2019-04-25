Tokat’ta 500 öğrenci aynı anda ip atladı Tokat’ta il merkezine bağlı Fatih İlkokulu’nda öğrenim gören 500 öğrenci, okul bahçesinde aynı anda ip atladı.

Tokat’ta il merkezine bağlı Fatih İlkokulu’nda öğrenim gören 500 öğrenci, okul bahçesinde aynı anda ip atladı.

Tokat Valiliği himayelerinde devam eden Spor Tokat projesi kapsamında düzenlenen etkinlik, kent merkezinde bulunan Fatih İlkokulu’nun bahçesinde düzenlendi. Düzenlenen ilginç spor faaliyetinde okul bahçesinde bir araya gelen 500 öğrenci arasında yapılan yarışma renkli görüntülere sahne olurken, yarışmanın birincisi 4’üncü sınıf öğrencisi İclal Değerli oldu.

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