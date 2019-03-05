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Tokat’ta 4’ncü Hanımeli Kültür Sanat Merkezi açılacak

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Dünya Kadınlar gününde 4’ncü Hanımeli Kültür Sanat Merkezini TOKİ’de açacaklarını söyledi.

05 Mart 2019 Salı 17:33
Tokat’ta 4’ncü Hanımeli Kültür Sanat Merkezi açılacak

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Dünya Kadınlar gününde 4’ncü Hanımeli Kültür Sanat Merkezini TOKİ’de açacaklarını söyledi.


Kadınlar günü öncesinde Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, belediyede çalışan kadın personellerle sosyal tesislerinde bir araya geldi. Bu yılın dünya kadınlar günün ilk programını yaptıklarını ifade eden Başkan Eroğlu, "8 Mart’ta kadınlarımızın problemleri veya sorunları bir taraftan konuşmak hem de geldiği aşama ile burada ifade etmekte fayda görüyorum. Şuanda eskisi ile kıyaslanmayacak derecede kadınlarımızın hakları ve özgürlükleri var. Bu gün kadınlarımız ekonomik hayatta, sosyal hayatta, iş hayatında birçok noktada görüyoruz. Toplum ne kadar gelişmişse bu konuda kadınların emeği var. Kadınların sosyal ve ekonomik hayatta da daha da çok yer aldığı geleceği de önümüzdeki yıllarda da göreceğiz. Kadınların 1940’lı yıllarda seçilme hakkını bırakın seçme hakkı bile yoktu. O günlerden bu günlere geldik. Kadınların her yönden her yerde her platformdalar. Buda bizim ne kadar geliştiğimizi gösteren bir örnek” dedi.


Başkan Eroğlu, göreve geldiklerinde kadınların gelişip sosyalleşmesi adına önce hanımeli kültür sanat atölyeleri yaptıklarını ifade ederek, “İlk Hanımelini Behzat bölgesinde yaptık. Bir yıl sonra Karşıyaka bölgesine ve sonrasında da Gülbahar Hatun isminde merkeze açarak yaptığımız Hanımeli Kültür Sanat Merkezlerimizle yaklaşık 28 bine yakın hanım kardeşimiz bizim açmış olduğumuz bu kurslardan faydalandılar. Bu sadece bir kurs olarak kalmadı istihdam oluştu, işyeri açan kardeşlerimiz oldu. Bununla beraber evinde öğrendiği el becerisiyle iş yapan dışarıdan sipariş alan ekonomisine katkı sağlayan hanımlarımız oldu. Buda bizi yaptığımız iş itibariyle hem ekonomik noktada hanımlarımıza bir destek olması hem de onların geldiğinde bir meşgale hem de sosyalleşmesini sağlaması adına güzel bir kazanımdı. Cuma günü 4’üncü Hanımeli Kültür Sanat Merkezimizi açıyoruz. Bunu da TOKİ de açıyoruz” diye konuştu.


Başkan Eroğlu, 71 proje içerisinde kadınlara yönelik projeler olduğunu ifade ederek, “Özellikle yerel kalkınma ve istihdam başlığımızda değerli kadınlarımızı düşünüyoruz. Bu noktada el emeği göz nuru çarşısı adı altında yapacağımız bir çalışma tamamen kadınlarımızın kullanacağı onların içerisinde ticaret yapacağı kendi el emeği göz nuru diyeceğimiz eserlerini gelip burada satabilecekleri bir merkez oluşturup şehrimizin kadınlarını böyle istihdam sağlamak istiyoruz. Birde iş atölyeleri kuracağız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 17:33
  1. sanat
  2. kültür

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