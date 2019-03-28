Tokat'ta 443 bin 58 seçmen sandığa gidecek

TOKAT (AA) - Tokat'ta 443 bin 58 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Tokatlılar, merkez belediye başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanı, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü oy kullanacak.

- 5 yılda 19 bin 758 yeni seçmen

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Tokat'ta 443 bin 58 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana Tokat'ta seçmen sayısı 19 bin 758 arttı.

Tokat'ta kurulacak sandık sayısı da bir önceki seçime göre yükseldi. 2014'teki yerel seçimlerde bin 793 sandık kurulurken, bu seçimlerde bin 809 sandık kurulacak.

- En fazla seçmen merkezde



Tokat'ta en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı yer Tokat merkez. 134 bin 627 kayıtlı seçmenin bulunduğu Tokat merkezde 445 sandık kurulacak.



Merkezden sonra ikinci sırada 268 sandık ve 69 bin 979 seçmenle Erbaa, üçüncü sırada da 226 sandık ve 60 bin 426 seçmenle Turhal geliyor.

23 sandık ve 5 bin 224 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Başçiftlik'te olacak.

İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:

İlçe adı: Sandık sayısı: Seçmen sayısı:

Merkez:445 134 bin 627

Almus: 9822 bin 198

Başçiftlik: 235 bin 224

Erbaa:268 69 bin 979

Niksar:214 49 bin 023

Pazar: 48 10 bin 845

Reşadiye : 153 30 bin 353

Turhal: 226 60 bin 426

Yeşilyurt:316 bin 252

Zile: 21142 bin 269



