Tokat’ta 3 ahır küle döndü Tokat’ın Reşadiye ilçesinde bağlı Yuvacık köyünde kundaklanma sonucu çıktığı ileri sürülen yangında 3 ahır yanarak kullanılamaz hale geldi.

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde bağlı Yuvacık köyünde kundaklanma sonucu çıktığı ileri sürülen yangında 3 ahır yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Reşadiye ilçesine bağlı Yuvacık köyü Kışlaoğlu Mahallesi’nde bulunan Sami, Eyüp, Kadem ve Bayram Kışla’nın müşterek sahip oldukları boş durumda bulunan 3 ahırda yangın çıktı. Yangına Reşadiye Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, büyük maddi hasar meydana geldi. Kundaklanma şüphesi üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.