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Tokat’ta 2 bin 900 öğrenci diş taramasından geçti

Tokat’ta “Parlayan Dişler” projesi kapsamında 58 okulda 2 bin 900 öğrenci diş taramasından geçti.

27 Şubat 2019 Çarşamba 17:01
Tokat’ta 2 bin 900 öğrenci diş taramasından geçti

Tokat’ta “Parlayan Dişler” projesi kapsamında 58 okulda 2 bin 900 öğrenci diş taramasından geçti.


Tokat İl Mili Eğitim Müdürlüğü ile Tokat İl Sağlık Müdürlüğü arasında yapılan protokolle eğitim için sağlık hareketi “Parlayan Dişler” projesi kapsamında Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri diş taramasından geçiriliyor. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Tokat Valisi Ozan Balcı, proje kapsamında bir taraftan tedavi bir taraftan da çocuklara önleyici sağlık hizmeti sunulduğunu, bu uygulamanın daha sonra oluşabilecek birçok hastalığın önüne geçme noktasında son derece önemli olduğunu kaydetti. Vali Dr. Ozan Balcı, 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde her il kendi alanında değişik alanlarda ilerlemeye gelişmeye katkı sağladığını ifade ederek, “Bizde bütün kurumlarımızla 2023 Tokat İlerleme Gelişme Hareketini başlattık.Bu bağlamda Eğitim Tokat diye bir projemiz var. Eğitim Tokat’ın değişik bileşenleri var. Kodlamadan kitap okumaya, göz, kulak, ortopedik taramalarından ağız ve diş sağlığı taramalarına kadar. Bugün de Parlayan Dişler Projemizin açılışını yapıyoruz. Eğitim için sağlık hareketi başlattık. Okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz öğrencilerimizi yönlendiriyor, diş hekimlerimiz de tedavisini yapıyor. Çocuklarımızın dişleriyle gurur duyduğu bir Tokat olmak istiyoruz. Ağız ve diş sağlığını çok önemsediğimizi ifade etmek istiyoruz” dedi.


Proje ile birlikte ailelerde de duyarlılık meydana getirdiklerini ifade eden Vali Balcı, “Bizim projelerimizi farklı kılan bu. Yani taramalar yarım kalmıyor. Çocuklar ağız diş sağlığı merkezine geliyorlar. Bunun için 15’e yakın diş hekimi sadece çocukların tedavileri ile uğraşıyorlar. Çocuklarımızı seviyoruz biz. Onların sadece akademik başarılarıyla ilgilenmiyoruz. Onların bedeni, sağlığı, fiziksel gelişimi hatta bir dişi bile bizim için önemlidir. Bir dişinin bile vaktinden önce çekilmesine gönlümüz razı değildir. Devletimizin imkanları yüksek. Tokat merkezde 97 tane diş hekimimiz var. 57 tane ünitemiz var. Bu devlerimizin, milletimizin zenginliğidir. Bunları daha etkin olarak kullanmak istiyoruz biz. Bunu da önemsiyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 17:01
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