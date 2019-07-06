0553 313 94 23

Tokat’ta 2 bin 500 sokak hayvanına kuduz aşı yapılacak

Veteriner Hekimler Oda Başkanı Seyit Sami Karyağdı, sokak hayvanlarına yönelik olarak Tokat Valiliği ve il Özel idaresi tarafından yapılan bir uygulama ile 2 bin 500 doz kuduz aşısı yapılacağını söyledi.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 16:24
Tokat’ta 2 bin 500 sokak hayvanına kuduz aşı yapılacak

Veteriner Hekimler Oda Başkanı Seyit Sami Karyağdı, sokak hayvanlarına yönelik olarak Tokat Valiliği ve il Özel idaresi tarafından yapılan bir uygulama ile 2 bin 500 doz kuduz aşısı yapılacağını söyledi.


Dünya Zoonoz Hastalıkları Günü dolayısı ile açıklamalarda bulunan Tokat Veteriner Hekimler Oda Başkanı Seyit Sami Karyağdı, Louis Pasteur’in 134 yıl önce 9 yaşındaki bir çocuğa kuduz aşı uygulanması ile birlikte bugünü dünya Zoonoz hastalıkları günü olarak ilan edildiğini kaydetti. Günümüzde yeni ortaya çıkan zoonotik infeksiyonlarla da mücadele içinde olduklarını ifade eden Başkan Karyağdı, brusella, tüberküloz, Kırım-Kongo kanamalı ateşi, kuduz, parazitler, tularemi, kistler gibi 250’ye yakın Zoonoz hastalık olduğunu söyledi. Bu sene yapılan bir uygulama ile sokak hayvanlarına yönelik Tokat Valiliği ve il Özel idaresi tarafından yapılan bir uygulama ile 2 bin 500 doz kuduz aşısının sahada uygulanacağının altını çizen Karyağdı, insan hayatı için hastalıkları kaynağında kurutmanın önemine dikkat çekerek, “Gıda kaynaklı yaşanılan problemlerin yüzde 90’ı hayvansal kökenli gıdalardan.Neden hayvansal kökenli gıdalardan, bu hayvansal kökenli gıdanın sorunundan yanlışından değil, çünkü bir gıdada mikroorganizmaların üreyebilmesi için suya ve sıcaklığa ihtiyacı var. Hayvansal kökenli gıdaların da minimum yüzde 70’i su ihtiva ediyor. Bakliyatta mikrop üremez çünkü su yok zaten kuru. Ama hayvansal kökenli gıdalar su protein, yağ, mineral ihtiva ettiği için mikroorganizma üremesi için en uygun besinler. O yüzden bu ürünleri en sağlıklı bir şekilde üreteceğiz, toplum sağlığını ortaklaşa koruyacağız” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 16:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Atletico Madrid, Alvaro Morata’yı transfer etti
    1. Atletico Madrid, Alvaro Morata’yı..
    2. Bataklığa saplanan eşek kurtarıldı
    3. Er meydanında Başpehlivanlık ikinci..
    4. Karacabey’de ’RC Model Araç Yarışları’..
    5. İstanbul’da tek teker siparişleri..
    6. 24’üncü Nartlanı Toy Günü Festivali..
    7. 4. UlusIararası Erciyes Ultra Dağ..
    8. TÜMSİAD ailesinin mutlu günü
    9. Otomobil çarptığı ağacın altında..
    10. Sarar zanlısının ifadesi ortaya çıktı
    11. Başkan Alim Işık: "Kavga yok, hizmet..
    12. Sarar çiftinin evindeki soygun
    13. Cizrespor’a Elazığlı teknik adam
    14. Kayserispor, Ömer Uzun’u transfer etti
    15. Voleybol Uluslar Ligi kadınlarda..
    16. Kayserispor yeni sezona hazırlanıyor
    17. Kontrolden çıkan kamyon şarampole..
    18. Atletico Madrid, Chelsea'nin yıldız..
    19. Prof. Gündoğan'dan Ekonomi yönetimine..
    20. Kırşehir’de aranan şahıs yakalandı
    21. Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Doğu..
    22. Milli Savunma Bakanlığı:
    23. Belediye ekipleri ilaçlama..
    24. Milletvekili Başer, sel ve doludan..
    25. Nevşehir Belediyespor bir transfer..
    26. Madımak’ta hayatını kaybedenler için..
    27. Başkan Palancıoğlu: “Melikgazi..
    28. Mustafa Palancıoğlu: “Mimarsinan‘da..
    29. Tokat’ta 2 bin 500 sokak hayvanına..
    30. Kayseri Şehir Hastanesinde Bir İlk..
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!