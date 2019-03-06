Tokat’ta 15 kişi FETÖ’den gözaltına alındı Tokat’ta FETÖ/PDY’nin üniversite ve askeri yapılanmalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat’ta FETÖ/PDY’nin üniversite ve askeri yapılanmalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı. Tokat’ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması FETÖ/PDY’nin üniversite ve mahrem askeri yapılanması soruşturmaları kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlendiği eş zamanlı operasyonlarda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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