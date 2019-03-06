Tokat’ta 15 kişi FETÖ’den gözaltına alındı
Tokat’ta FETÖ/PDY’nin üniversite ve askeri yapılanmalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı.06 Mart 2019 Çarşamba 10:23
Tokat’ta FETÖ/PDY’nin üniversite ve askeri yapılanmalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı.
Tokat’ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması FETÖ/PDY’nin üniversite ve mahrem askeri yapılanması soruşturmaları kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlendiği eş zamanlı operasyonlarda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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