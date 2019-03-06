Tokatlılar Yenimahalle’de buluştu

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Tokat Niksar Şıhlar Köyü Derneğinin 20’inci kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde, ’’Gün birlik ve beraberlik günüdür’’ dedi.

Tokat Niksar Şıhlar Köyü Derneğinin 20’inci kuruluş yıl dönümü, Yenimahalle Belediyesi ev sahipliğinde İlkadım Salonu’nda düzenlenen etkinlikle kutlandı. Gecede bir konuşma yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, hemşehri derneklerinin önemine değinerek, ’’Doyduğumuz toprakları da, doğduğumuz toprakları da unutmayacağız. Hemşehri derneklerinin temsil ettiği bölgenin gelenek ve göreneklerini yaşatmada çok önemli rolü var. Ayrıca bu tür dernekler temsil ettiği bölgenin gelenek ve göreneklerini yaşatmanın yanında iyi günde, kötü günde hemşehrilerini bir araya getiriyor. Öte yandan örgütlü toplum olabilmek de önemli. Örgütlü toplum olursa demokrasi rayına oturur. Ülkenin geleceği için daha sağlıklı adımlar atılır’’ ifadelerini kullandı.

’’Gün birlik ve beraberlik günüdür’’

Türkiye’nin birtakım sıkıntılı günler geçirdiğini belirten Yaşar, ’’Gün ayrışma ve çatışma günü değil. Gün ortak değerlerimiz, ortak hedeflerimiz üzerinde kenetlenme günüdür. Gün birlik ve beraberlik günüdür. İnsanları sevmeliyiz. Kimseyi ötekileştirmemeliyiz. Kin ve nefret dili kullanmamalıyız’’ şeklinde konuştu.