0553 313 94 23

Tokatlı besici kardeşlerin buruk sevinci

Tokat’tan 25 büyükbaş kurbanlık hayvanlarını yüklediği tırın yolda kaybolması üzerine Antalya’daki kurban pazarındaki çadırında üzüntülü şekilde bekleyen Murat Sevük, bir hafta sonra hayvanlarına kavuştu.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 14:12
Tokatlı besici kardeşlerin buruk sevinci

Tokat’tan 25 büyükbaş kurbanlık hayvanlarını yüklediği tırın yolda kaybolması üzerine Antalya’daki kurban pazarındaki çadırında üzüntülü şekilde bekleyen Murat Sevük, bir hafta sonra hayvanlarına kavuştu. Sevük, 8 hayvanının kesildiği öğrenirken 17 hayvanına kavuşmanın burukta olsa mutluluğunu yaşadı.


Tokat’ın Turhal ilçesinde besicilik yapan 35 yaşındaki Murat-İdris Sevük kardeşler, bir yıl boyunca besledikleri kurbanlıklarını anlaştıkları bir nakliye şirketinin 3 TIR’ınayükleyerek Antalya’ya doğru yola çıktı. Yolda içinde 25 büyükbaş hayvanın bulunduğu tır ortadan kayboldu. Antalya’ya gelen Sevük, kardeşler TIR’Inbir türlü gelmemesi ve şoföre ulaşamamaları nedeniyle durumu jandarma ve polise bildirdi.Bir haftadır hazırladığı boş çadırında hayvanlarına kavuşmayı bekleyen kardeşlere mutlu haber bugün sabah saatlerinde geldi. Sivas Ulaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ahırda terkedilmiş halde buldukları hayvanların resmini kardeşlere göndererek teyit ettirdi. Hayvanlarını fotoğrafta gören Sevük, kardeşler büyük mutluluk yaşadı. Jandarma hayvanlardan sadece 17’sinin bulunduğunu 8’inin ise kesildiğini kardeşlere aktardı. Buruk sevinç yaşayan kardeşler, bu sabah saatlerinde 17 hayvanına kavuştu. Boş çadıra hayvanlarını tek tek bağlayıp, yem veren kardeşlerin mutlulukları yüzlerine yansıdı.


"Mutluyuz"


Bir hafta sonra hayvanlarına kavuşan Murat Sevük, 10 gün önce kurbanlıklarını 3 TIR’ra yükleyerek yola çıktıklarını, yolda şoförlerden birinin 25 büyükbaş hayvanı ile ortadan kaybolduğunu anlattı.


Hayvanlarının Sivas’ın Ulaş ilçesinde bir ahırda jandarma tarafından bulunduğunu kaydeden Sevük, “Jandarma malların fotoğrafını gönderdi, o anki mutluğumuzu anlatamam. Çok teşekkür ediyorum. Çok sevinçli ve mutluyuz. Bir haftadır çok üzgündük. Bulamasaydık, perişan olup borcumuzu ödeyemeyecektik. Devletimize Allah zeval vermesin. Kolluk kuvvetlerine çok teşekkür ediyoruz.” dedi.


"8’ini kesmişler"


Bir haftanın kendileri için boş ahırda çok kötü geçtiğini dile getiren Sevük, “Boş çadırda beklemeye başladık hayvanlarımızın bulunmasını. Çok şükür hayvanlarımız bulundu, bizi mutlu ettiler. 25 hayvanımız çalındı, 8 tanesini kesmişler. O masrafımızı da alacağız.” diye konuştu.


"Zararımız 100 bin lira"


Hayvanlarının TIR’ıkullanan şoför E.Ş. tarafından götürüldüğünü iddia eden Sevük, “ Şoförü arıyorlar. Hayvanlarımı bir ahıra bırakıp kaçmış. Sivas Ulaş Jandarma ve Turhal İlçe Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz. Bulamasaydık bir yıllık emeğimizi heba olacaktı. Şuan zararımız yaklaşık 80 ile 100 bin lira. Malımızı bulup, pazarımıza getirdik.” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 14:12
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Firari hükümlüyü, TEM'i kapatarak yakaladılar!
    1. Firari hükümlüyü, TEM'i kapatarak..
    2. Hong Kong’da göstericiler ve polis..
    3. MEB, LGS tercih ve yerleştirme..
    4. Pakistan'da iki saldırıda 10 asker..
    5. Hindistan kullanımını teşvik için..
    6. Adıyaman'da şehit polis için tören
    7. Mezarlıklarda bayram temizliği sürüyor
    8. Çöplük ve hurda yangınları şehri..
    9. Canpolat ayın personelini ödüllendirdi
    10. Yalçın Gülhan'ın vefatı sanat..
    11. Kahramanmaraş’ta iki aile arası kavga:..
    12. Douglas, Beşiktaş'ta
    13. Mersin’deki yerel seçimlere damga..
    14. Limonda rekolte düştü
    15. Beşiktaş, Brezilyalı savunmacı Douglas..
    16. Teröristleri temizlemek için..
    17. Gündüz başkan yardımcısı, gece cerrah
    18. Gaziantep’te Alleben projesi için..
    19. Çocuklar yalan söyler mi?
    20. Frenleri tutmayınca karşı şeride geçti
    21. Hazar Denizi’nde batan İran gemisinin..
    22. Yahudi yerleşimciler Filistinlilere..
    23. Didimde 41 göçmen yakalandı
    24. Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı futbolcu..
    25. Bilal Erdoğan: Etnospor tecrübemizi..
    26. MHP Genel Başkanı Bahçeli Amasya'da
    27. 2'nci kattan düşen çocuğu çamaşır ipi..
    28. İş adamı Murat Dedeman son yolculuğuna..
    29. "Bakış açımız doğmamış çocuğun..
    30. Bülent Turan’dan Biga’ya Nilüfer Gölü..
    16 yaşındaki kızı kaçırdılar! 2 polis şehit oldu, 4 kişi öldü
    16 yaşındaki kızı kaçırdılar! 2 polis şehit oldu, 4 kişi öldü
    CNN Türk'ten küfür açıklaması: Özür dileriz!
    CNN Türk'ten küfür açıklaması: Özür dileriz!
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"

    Günün Karikatürü

    27 Temmuz 2019
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz