Tokatlı besici kardeşlerin buruk sevinci

Tokat’tan 25 büyükbaş kurbanlık hayvanlarını yüklediği tırın yolda kaybolması üzerine Antalya’daki kurban pazarındaki çadırında üzüntülü şekilde bekleyen Murat Sevük, bir hafta sonra hayvanlarına kavuştu. Sevük, 8 hayvanının kesildiği öğrenirken 17 hayvanına kavuşmanın burukta olsa mutluluğunu yaşadı.

Tokat’ın Turhal ilçesinde besicilik yapan 35 yaşındaki Murat-İdris Sevük kardeşler, bir yıl boyunca besledikleri kurbanlıklarını anlaştıkları bir nakliye şirketinin 3 TIR’ınayükleyerek Antalya’ya doğru yola çıktı. Yolda içinde 25 büyükbaş hayvanın bulunduğu tır ortadan kayboldu. Antalya’ya gelen Sevük, kardeşler TIR’Inbir türlü gelmemesi ve şoföre ulaşamamaları nedeniyle durumu jandarma ve polise bildirdi.Bir haftadır hazırladığı boş çadırında hayvanlarına kavuşmayı bekleyen kardeşlere mutlu haber bugün sabah saatlerinde geldi. Sivas Ulaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ahırda terkedilmiş halde buldukları hayvanların resmini kardeşlere göndererek teyit ettirdi. Hayvanlarını fotoğrafta gören Sevük, kardeşler büyük mutluluk yaşadı. Jandarma hayvanlardan sadece 17’sinin bulunduğunu 8’inin ise kesildiğini kardeşlere aktardı. Buruk sevinç yaşayan kardeşler, bu sabah saatlerinde 17 hayvanına kavuştu. Boş çadıra hayvanlarını tek tek bağlayıp, yem veren kardeşlerin mutlulukları yüzlerine yansıdı.

"Mutluyuz"

Bir hafta sonra hayvanlarına kavuşan Murat Sevük, 10 gün önce kurbanlıklarını 3 TIR’ra yükleyerek yola çıktıklarını, yolda şoförlerden birinin 25 büyükbaş hayvanı ile ortadan kaybolduğunu anlattı.

Hayvanlarının Sivas’ın Ulaş ilçesinde bir ahırda jandarma tarafından bulunduğunu kaydeden Sevük, “Jandarma malların fotoğrafını gönderdi, o anki mutluğumuzu anlatamam. Çok teşekkür ediyorum. Çok sevinçli ve mutluyuz. Bir haftadır çok üzgündük. Bulamasaydık, perişan olup borcumuzu ödeyemeyecektik. Devletimize Allah zeval vermesin. Kolluk kuvvetlerine çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

"8’ini kesmişler"

Bir haftanın kendileri için boş ahırda çok kötü geçtiğini dile getiren Sevük, “Boş çadırda beklemeye başladık hayvanlarımızın bulunmasını. Çok şükür hayvanlarımız bulundu, bizi mutlu ettiler. 25 hayvanımız çalındı, 8 tanesini kesmişler. O masrafımızı da alacağız.” diye konuştu.

"Zararımız 100 bin lira"

Hayvanlarının TIR’ıkullanan şoför E.Ş. tarafından götürüldüğünü iddia eden Sevük, “ Şoförü arıyorlar. Hayvanlarımı bir ahıra bırakıp kaçmış. Sivas Ulaş Jandarma ve Turhal İlçe Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz. Bulamasaydık bir yıllık emeğimizi heba olacaktı. Şuan zararımız yaklaşık 80 ile 100 bin lira. Malımızı bulup, pazarımıza getirdik.” diye konuştu.