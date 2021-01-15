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Korona Virüs Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde sevindiren gelişme
Korona Virüs

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde sevindiren gelişme

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde pozitif Kovid-19 vakası kalmadı.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 12:35:00 -
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde sevindiren gelişme

Tokat'ın Yeşilyurt Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt, son 10 gündür ilçe genelinde yeni tip koronavirüste (Kovid-19) pozitif vakaya rastlanmadığını bildirdi.

Yeşilyurt, Kaymakamlığın internet sitesinden yaptığı açıklamada, ilçe genelinde vatandaşların Kovid-19 tedbirlerine uyduğunu belirtti.

Son 10 gündür ilçede pozitif vakaya rastlanmadığına işaret eden Yeşilyurt, şu ifadeleri kullandı,

"Bugün itibarıyla ilçemiz merkez ile köylerinde aktif hasta ve karantinası devam eden hastamız bulunmamaktadır. Lütfen tedbirlere uymaya devam edelim. Alınan tüm kararlar bizler için. Bu başarıyı elde etmemizde başrolü oynayan sağlık çalışanlarımıza, polisimize, jandarmamıza, zabıtamıza, filyasyon ekiplerimize, özel güvenlik görevlilerimize ve en önemlisi kurallara uyan Yeşilyurtlu vatandaşlarımıza teşekkür ederim."

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