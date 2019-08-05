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Tokat’ın yazma motifleri posta pulu oldu

Tokat’ta 700 yıllık geçmişe sahip yazma motifleri, kurban bayramı öncesinde posta pullarının üzerine basıldı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:02
Tokat’ın yazma motifleri posta pulu oldu

Tokat’ta 700 yıllık geçmişe sahip yazma motifleri, kurban bayramı öncesinde posta pullarının üzerine basıldı.


Tokat Olgunlaşma Enstitüsü ve Tokat PTT Başmüdürlüğü tarafından hayata geçirilen ’Pullarda Yaşayan Tokat’ projesi kapsamında kentin önemli değerlerinden birisi olan yazma sanatında kullanılan motifler posta pullarına nakşedildi. PTT Genel Müdürlüğü tarafından bastırılan pullar, yine genel müdürlük tarafından bastırılan kartpostallarla birlikte kente ulaştırıldı. Pulların tanıtımın yapıldığı sergiyi gezen Tokat Valisi Dr Ozan Balcı, üzerinde 12 farklı Tokat Motifi bulunan pulları taşıyan kartpostalları imzalayarak 81 ilin valisine kaleme aldığı Kurban Bayramı kutlama mesajıyla birlikte gönderdi. Vali Balcı, Tokat’ın yazmalarının meşhur olduğunun altını çizerek, "Bu yazmalar Avrupa’da bile Tokat Yazmaları diye aranılırdı. Olgunlaşma enstitüsü ve ekibinin hazırladığı yazma motiflerini PTT pullarına bastılar. Bundan sonra biz de Tokat’ı tanıtmak için bu pulları ve kartpostalları kullanacağız" şeklinde konuştu.


Pulların sergilendiği alanı gezen vatandaşlar, Tokat’ın kültürel tarihinin pullara yansıtılmasından dolayı mutlu olduklarını söyleyerek çalışmada emeği olan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:02
  1. sergi
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