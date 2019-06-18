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Tokat’a, turizm ve tanıtım çalışma grubu oluşturuldu

Tokat Kent Konseyi Başkanı Abdullah Gürbüz,yeni bir yapılanmaya gittiklerini ifade ederek, “Herkes taşın altına elini koymalı ve bu güzel şehrimiz her anlamda değer kazanmalıdır” dedi.

18 Haziran 2019 Salı 19:52
Tokat’a, turizm ve tanıtım çalışma grubu oluşturuldu

Tokat Kent Konseyi Başkanı Abdullah Gürbüz,yeni bir yapılanmaya gittiklerini ifade ederek, “Herkes taşın altına elini koymalı ve bu güzel şehrimiz her anlamda değer kazanmalıdır” dedi.


Tokat Kent Konseyi Başkanlığının Genel Kurulu seçimlerinde yeniden başkan seçilen Abdullah Gürbüz yeni yönetimle birlikte çalışma grupları oluşturdu.Bu kapsamında kurulan Turizm ve Tanıtım Çalışma Grubu ilk toplantısını kent konseyi salonunda yaptı. Tokat Kent Konseyi olarak yeni bir yapılanmaya gittiklerini ifade eden Başkan Gürbüz, “Çeşitli gruplar oluşturarak şehrimiz için neler yapabiliriz, şehrimizin turizmini nasıl canlandırabiliriz ve Tokat’ımızı nasıl dünyaya açabiliriz konularında çalışmalar yapmaya başlayacağız. Ben sen davası gütmeden biz olmak için bu gruplarımızı oluşturduk. Herkes taşın altına elini koymalı ve bu güzel şehrimiz her anlamda değer kazanmalıdır”dedi. Tokat Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Kelemci ise, Tokat’ın tanıtılması ve daha iyi yerlere gelmesi için yapılacak olan çalışmalara destek olmaya hazır olduklarını kaydetti.


Tokat Kent Konseyi Turizm ve Tanıtım Çalışma Grubu Başkanı Süleyman Üzümcü ise tamamen gönüllülük esasına dayanarak Tokat’ın turizm ve tanıtımında aktif olarak görev almak için hazır olduklarını dile getirdi. Konuşmalar sonrasında gerçekleşen toplantıda Tokat’ın tanıtımı ve turizminin canlandırılması için neler yapılabileceği konusunda fikir alış verişinde bulunularak, en kısa zamanda bu projelerin hayata geçirilmesi kararı alındı.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 19:52
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