Tokat ve Çankırı Başsavcılarından Uğurlu’ya hayırlı olsun ziyareti

Manisa Salihli Cumhuriyet Başsavcısıyken Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesinin adli ve idari yargı 2019 yılı ana kararnamesi ile Sivas Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Hasan Uğurlu’ya hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Uğurlu’ya Sivas’tan olduğu kadar il dışından da ziyaretler gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Sivas’ın yeni Başsavcısı Hasan Uğurlu’yu Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Aydın Turhan, Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak ile Tokat Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Turgutalp ziyaret etti. Misafirlerini kapıda karşılayan Başsavcı Hasan Uğurlu Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Aydın Turhan, Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak ile Tokat Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Turgutalp’ı makamında ağırladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Turhan, Çakmak ve Turgutalp Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu’ya yeni görevinde başarılar dilerken Uğurlu da nazik ziyaretlerinden dolayı misafirlerine teşekkür etti.