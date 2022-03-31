Tokat teravih namazı kaçta kılınacak? Diyanet 2022 imsakiye Tokat imsak, sahur, iftar, akşam ezanı, teravih saatleri!

Mübarek Ramazan ayının ilk teravihi 1 Nisan Cuma gnünü ülke genelindeki 90 bin camide cemaatle kılınmaya başlanılacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, beş vakit namazlarında olduğu gibi teravihlerin de normal saf düzeninde camilerde cemaatle kılınacağını söyledi. Böylelikle korona nedeniyle iki yıldır camilere cemaatle kılınamayan teravih namazı da camilerde kılınmış olunacak. Teravih namazı için camilere koşacak iller arasında Tokat da var.

Teravih namazı saati!

Teravih namazı saati de bir hayli merak edilir oldu. 1 Nisan Cuma günü yatsı namazıyla birlikte ilk teravih namazı da kılınmaya başlanacak. Türkiye'de ramazanın birinci günü ilk teravih Hakkari'de saat 19.51'de, son teravih ise Edirne'de saat 21.08'de kılınacak. Peki Tokat’ta ilk teravih namazı saat kaçta? Tokat’ta ilk teravih saati diyanet namaz vakitleri sayfasına göre, 20:25’te kılanacak. İşte Tokat teravih namazı saat kaçta? sorusu ile 2022 Ramazan imsakiyesi Tokat sahur, iftar, imsak, namaz saatleri….

Tokat'ta ilk teravih saat kaçta?

Tokat'ta ilk teravih 1 Nisan Cuma akşamı yatsı namazıyla birlikte başlayacak. Tokat'ta ilk teravih saat 20:25'te klınacak.

Tokat'ta Ramazan ayının 1. günü teravih saat kaçta?

Tokat'ta 2 Nisan Cumartesi günü teravih namazı 20.26'da kılınacak.

Tokat'ta Ramazan ayının 2. günü teravih saat kaçta?

Tokat'ta 3 Nisan Pazar günü teravih namazı 20.27’de kılınacak.

Tokat'ta Ramazan ayının 3. günü teravih saat kaçta?

Tokat'ta 4 Nisan Pazartesi günü teravih namazı 20.29'da kılınacak.

Tokat'ta Ramazan ayının 4. günü teravih saat kaçta?

Tokat'ta 5 Nisan Salı günü teravih namazı 20.30'da kılınacak.

Tokat'ta Ramazan ayının 5. günü teravih saat kaçta?

Tokat'ta 6 Nisan Çarşamba günü teravih namazı 20.31’de kılınacak.

Tokat'ta Ramazan ayının 6. günü teravih saat kaçta?

Tokat'ta 7 Nisan Perşembe günü teravih namazı 20.32'de kılınacak.

Tokat'ta Ramazan ayının 7. günü teravih saat kaçta?

Tokat'ta 8 Nisan Cuma günü teravih namazı 20.34'te kılınacak.

Tokat'ta Ramazan ayının 8. günü teravih saat kaçta?

Tokat'ta 9 Nisan Cumartesi günü teravih namazı 20.35'te kılınacak.

Tokat'ta Ramazan ayının 9. günü teravih saat kaçta?

Tokat'ta 10 Nisan Pazar günü teravih namazı 20.36’da kılınacak.

Tokat'ta Ramazan ayının 10. günü teravih saat kaçta?

Tokat'ta 11 Nisan Pazartesi günü teravih namazı 20.38’de kılınacak.

Tokat'ta Ramazan ayının 11. günü teravih saat kaçta?

Tokat'ta 12 Nisan Salı günü teravih namazı 20.39’da kılınacak.

Tokat'ta Ramazan ayının 12. günü teravih saat kaçta?

Tokat'ta 13 Nisan Çarşamba günü teravih namazı 20.40’da kılınacak.

Tokat'ta Ramazan ayının 13. günü teravih saat kaçta?

Tokat'ta 14 Nisan Perşembe günü teravih namazı 20.42’de kılınacak. İşte Tokat Ramazan ayı boyunca teravih namazı saatleri:

Teravih namazı nasıl kılınır?

“Niyet ettim Allah rızası için bugünkü teravih namazını kılmaya”, eğer ev ahalisi ile cemaatle kılınacaksa imam olan ayıca “bana tabi olan cemaate imam olmaya “diyerek niyet ederek iftitah tekbirini alır eller bağlanır.

Önce Sübhâneke (sessizce okunur) okunur.

Sübhaneke'nin okunması bitince, Eûzü-Besmele, Fatiha ve bir sûre veya kısa bir ayet okunur. Eğer cemaat yapılmışsa imam Fatiha ve sureyi sesli okur. Rükû ve secdeleri yaptıktan sonra ikinci rekâta kalkılır.

Besmele, fatiha ve bir sûre okuyup rükû ve secde yapılır ve oturulur. İkinci rekâtın sonundaki bu oturuşta "Ettehiyyatü, Allâhümme salli ve Allâhümme barik, rebbena atina" okunur selam verilir. Tekrar iftititah tekbiri (Allahüekber) diyerek aynı sıralamayla iki rekât daha kılınır. Bu şekilde 20 rekât tamamlanır.

Eğer dört rekât olarak kılınacaksa ikinci rekâtta selli barik rebbena atina okunmadan selam verilmeden Allahuekber denilerek ve üçüncü rekâta kalkılır.

Üçüncü rekâtın başında sübhaneke okunur. Sonra Eûzü-Besmele, fatiha ve bir sure okunur. Sonra rükû ve secdeler yapılarak dördüncü rekâta kalkılır.

Besmele, fatiha ve bir sure okunur ardından yine rükû ve secdeler yapılıp oturulur.- Bu son oturuşta da Ettehiyyatü, Allâhüme salli, Allâhümme barik, Rabbenâ âtina ve Rabbena okuduktan sonra selâm verilir. Böylece teravih namazının ilk dört rekâtı kılınmış olur.

Bundan sonra ayağa kalkılarak tıpkı tarif ettiğimiz gibi dörder rekât kılınmaya devam edilerek yirmi rekât tamamlanır.,

Kısa bir dua ile vitir namazına kalkılır.