Tokat-Sivas kara yolunda ulaşımda aksama20 Nisan 2019 Cumartesi 10:00
TOKAT (AA) - Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Tokat-Sivas kara yolunda ulaşımda aksama yaşanıyor.
Kar ve buzlanma ile tipinin etkili olduğu Tokat-Sivas kara yolunun Çamlıbel geçidinde çok sayıda araç yolda kaldı.
Yolda kalan araçlar, ulaşımda aksamaya neden oldu. Bunun üzerine polis ekipleri, İhsaniye köyü civarından itibaren araç geçişine izin vermedi.
Yol, Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Bölgede kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
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