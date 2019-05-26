Tokat Müzesinde 8 asırlık Kur’an

Tokat Müzesinde sergilenen 8 asırlık el yazması Kur’an-ı Kerim’e ziyaretçiler ramazan ayında daha fazla ilgi gösteriyor. Tokat Müzesi Müdür Vekili Hayati Gönültaş, yaptığı açıklamada, müzelerinde sergilenen el yazması Kur’an-ı Kerim’in 1191 yılına ait olduğunu bildiklerini söyledi. El yazması eserin Malazgirt zaferiyle Türklerin Anadolu’yu yurt edişinde yazılan ilk ve o dönemden bugüne ulaşan tek el yazması Kur’an-ı Kerim olduğunu düşündüklerini dile getiren Gönültaş, “El yazması anlamında Anadolu’nun çok önemli eseridir. Böyle bir eser, Türkiye’de başka bir müzede bulunmamaktadır” dedi.