Tokat öğrenci yurdu KYK Tokat erkek öğrenci yurtları Tokat öğrenci evleri

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Tokat Devlet ve özel yurtları üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte en çok araştırılan konuların başında gelmekte. Gençlik ve Spor Bakanınlığı KYK burs ve kredi başvurularının üniversite kayıtları ile aynı günde, 3 Eylül'de başlayacak. Tokat KYK ve özel yurtlar, Tokat kız yurtları ve erkek yurtları, Tokat devlet ve özel yurtlar adres ve iletişim bilgileri...01 Eylül 2018 Cumartesi 11:42
Tokat Devlet ve özel yurtları üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte en çok araştırılan konuların başında gelmekte. Gençlik ve Spor Bakanınlığı KYK burs ve kredi başvurularının üniversite kayıtları ile aynı günde, 3 Eylül'de başlayacak. Tokat KYK ve özel yurtlar, Tokat kız yurtları ve erkek yurtları, Tokat devlet ve özel yurtlar adres ve iletişim bilgileri...
TOKAT DEVLET YURDU (KYK)
ŞEYH-İ ŞİRVANİ YURT MÜDÜRLÜĞÜ
Tipi : Kız
Telefon : 0(356) 317-32-29,0(356) 317-86-59
Faks: 03563180783
Adres : YUNUS EMRE MAHALLESİ ÇEKEREK CADDESİ NO:50B ZİLE/TOKAT
ARTOVA ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Ayrı
Telefon : -
Faks: 03566112602
Adres ::
GAZİOSMANPAŞA Mah. YATILI BÖLGE OKULU YİBO Apt. No: 3 / ARTOVA / TOKAT
ERBAA YURDU
Tipi : Ayrı
Telefon : 0(356) 715-9111,0(356) 725-9105
Faks: 03567159112
Adres : YAVUZ SULTAN SELİM MAH. GÜVERCİN SK. N. 48 ERBAA/ TOKAT
GÜLSÜM ANA ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : -
Faks: 0
Adres : BEDESTENLİOĞLU MAHALLESİ KAMPÜS SOKAK NO:18 TOKAT
AYDOĞAN AYDIN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(356) 252-16-51
Faks: 03562521640
Adres : Taşlıçiftlik Köyü, Merkez Mevkii, Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, No: 177/2, Merkez / TOKAT
TOKAT İBN-İ KEMAL ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(356) 252-1805,0(356) 252-1806
Faks: 03562521804
Adres : TOKAT İBN-İ KEMAL ÖĞRENCİ YURDU BEDESTENLİOĞLU MAH. KAMPÜS CAD. NO:14
MEHMED EMİN TOKADİ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(356) 232-94-50,0(356) 252-18-08
Faks: 03562329451
Adres : (A BLOK-MÜDÜRLÜK) Yeniyurt Mahallesi Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı No:153/1 TOKAT (B BLOK) Taşlıçiftlik Köyü No:491 Tokat
TURHAL YURDU
Tipi : Ayrı
Telefon : 0(356) 276-02-19
Faks: 03562760244
Adres : KAYACIK MAH. LALEGÜL SOK. NO:27/ TURHAL/TOKAT
TOKAT-GAZİOSMANPAŞA YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(356) 214-70-40
Faks: 03562124518
Adres : PERAKENDE MAH.BEHZAT BULVARI NO:351 MERKEZ/TOKAT
ALİ PAŞA ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(356) 228-00-17,0(356) 229-10-74
Faks: 03562280018
Adres : A Erkek Bloğu Bina/Blok(Adres) Altıyüzevler Mah.İmamlık Cd.3.Sok.No:13 TOKAT B Erkek Bloğu Bina/Blok(Adres) Altıyüzevler Mah.Sümer Cad.4.Sok.No:10 TOKAT
NİKSAR YURDU
Tipi : Ayrı
Telefon : 0(356) 528-00-64,0(356) 528-00-74
Faks: 03565280094
Adres : Ayvaz Mah, Asil Nadir Sokak No:20 Niksar
ZİLE YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(356) 317-72-27,0(356) 317-81-68
Faks: 03563178663
Adres : YUNUSEMRE MAH. ÇEKEREK CAD. NO :14 ZİLE TOKAT
TOKAT ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(356) 252-17-00,0(356) 252-17-10
Faks: 03562521708
Adres : Bedestenlioğlu Mah. Kampüs cad. No:18 (G.O.P. Ünv. Kampüsü)
REŞADİYE ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(356) 461-50-66
Faks: 03564615065
Adres : OSMANİYE MAHALLESİ GÜLTEKİN TOPÇAM CADDESİ NO:39 REŞADİYE/TOKAT
PLEVNE ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(356) 232-97-99
Faks: 0 356 232 98 00
Adres : BEDESTENLİOĞLU MAHALLESİ BEŞTAŞ CADDESİ 3.SOKAK NO.12 TOKAT/MERKEZ
Tokat Özel Yurtlar ve Adresleri
1. Merkez – Özel Bedesten Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 85
Telefon : 356 232 06 56
Adres : Derbent Mahallesi Turgut Reis Caddesi No/12
2. Merkez – Özel Hikmet Ünlü Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 106
Telefon : 356 228 23 23
Adres : Karşıyaka M. Esentepe Fatih C. No:75
3. Merkez – Özel İlim Yayma Cemiyeti Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 48
Telefon : 356 214 42 77
Adres : Yarahmet M. Şeftali Sk. No:3/A Tokat
4. Merkez – Özel Ömer Derin Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 101
Telefon : 356 228 15 17
Adres : Esentepe Mah. Atatürk Cad. No:42
5. Turhal – Özel Gülbahçe Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 75
Telefon : 356 275 33 99
Adres: Gazi Osman Paşa Mah.Cumhuriyet Cad.No:249 Turhal Tokat
6. Tokat Çağla Kız Öğrenci Pansiyonu
Adres: Yeşilırmak Mh. Sıtkı Ulaşaoğlu Cd. No.14 TOKAT
Kapasite: 90 Yurt Yetkilisi: Halis Alıcı
7. Tokat Özel Evim Kız Öğrenci Pansiyonları
Adres: Karşıyaka Mh. Yenişehir Cd. Altunsoy Sitesi
Kapasite: 250
8. Mavera Pansiyon Kız Öğrenci Yurdu
Mahmutpaşa Mh. Behzat Bulvarı No: 336 (Eski SSK Hastanesi Karşısı)
Kapasite: 120 GSM: 0 (542) 657 05 23
9. Zile İlayda Kız Öğrenci Pansiyonu
Adres: Dinçerler Mahallesi. Park Sokak. No:2 ZİLE / Tokat
Yurt Yetkilisi: Yonca Sülkü GSM: 0 546 226 73 25
10. Arife Hatun Kız Öğrenci Pansiyonu
Adres: Deve Görmez Mh. Ahi Muttin Cd. No:17 Tokat
Kapasite: 120
11. Yeşilırmak Kız Pansiyonları
Adres: 600 Evler Mah. Yenişehir Cd. No:7 Tokat
Kapasite: 120
AGD-MGV Tokat Yükseköğretim Erkek Öğrenci Pansiyon
Yeşilırmak Mah. Gelincik Sk. Gündüz Apt.
Arife Hatun Kız Öğrenci Pansiyonu Deve Görmez Mh. Ahi Muttin Cd. No:17 Tokat
Tokat Doğa Kız ve Erkek Öğrenci Yurtları Yeşilırmak Mh. Niksar Yolu Kavşağı Tokat
Zile İlayda Kız Öğrenci Pansiyonu Dinçerler Mh. Park Sk. No:2 ZİLE / Tokat (Marka Alış-veriş Merkezinin Yanı)
Mavera Pansiyon Kız Öğrenci Yurdu Mahmutpaşa Mh. Behzat Bulvarı No: 336 (Eski SSK Hastanesi Karşısı)
Tokat Ulukan Pansiyon 600 Evler Mah. Yenişehir Cad. Ulukan Apt. Tokat https://www.facebook.com/Ulukanpansiyon