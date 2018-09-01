Tokat öğrenci yurdu KYK Tokat erkek öğrenci yurtları Tokat öğrenci evleri

Tokat Devlet ve özel yurtları üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte en çok araştırılan konuların başında gelmekte. Gençlik ve Spor Bakanınlığı KYK burs ve kredi başvurularının üniversite kayıtları ile aynı günde, 3 Eylül'de başlayacak. Tokat KYK ve özel yurtlar, Tokat kız yurtları ve erkek yurtları, Tokat devlet ve özel yurtlar adres ve iletişim bilgileri...

01 Eylül 2018 Cumartesi 11:42
Tokat öğrenci yurdu KYK Tokat erkek öğrenci yurtları Tokat öğrenci evleri

Tokat Devlet ve özel yurtları üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte en çok araştırılan konuların başında gelmekte. Gençlik ve Spor Bakanınlığı KYK burs ve kredi başvurularının üniversite kayıtları ile aynı günde, 3 Eylül'de başlayacak. Tokat KYK ve özel yurtlar, Tokat kız yurtları ve erkek yurtları, Tokat devlet ve özel yurtlar adres ve iletişim bilgileri...

 TOKAT DEVLET YURDU (KYK)

ŞEYH-İ ŞİRVANİ YURT MÜDÜRLÜĞÜ

Tipi : Kız

Telefon : 0(356) 317-32-29,0(356) 317-86-59

Faks: 03563180783

Adres : YUNUS EMRE MAHALLESİ ÇEKEREK CADDESİ NO:50B ZİLE/TOKAT

 ARTOVA ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Ayrı

Telefon : -

Faks: 03566112602

Adres ::

GAZİOSMANPAŞA Mah. YATILI BÖLGE OKULU YİBO Apt. No: 3 / ARTOVA / TOKAT

 ERBAA YURDU

Tipi : Ayrı

Telefon : 0(356) 715-9111,0(356) 725-9105

Faks: 03567159112

Adres : YAVUZ SULTAN SELİM MAH. GÜVERCİN SK. N. 48 ERBAA/ TOKAT

 GÜLSÜM ANA ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : -

Faks: 0

Adres : BEDESTENLİOĞLU MAHALLESİ KAMPÜS SOKAK NO:18 TOKAT

 AYDOĞAN AYDIN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(356) 252-16-51

Faks: 03562521640

Adres : Taşlıçiftlik Köyü, Merkez Mevkii, Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, No: 177/2, Merkez / TOKAT

 TOKAT İBN-İ KEMAL ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(356) 252-1805,0(356) 252-1806

Faks: 03562521804

Adres : TOKAT İBN-İ KEMAL ÖĞRENCİ YURDU BEDESTENLİOĞLU MAH. KAMPÜS CAD. NO:14

 MEHMED EMİN TOKADİ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(356) 232-94-50,0(356) 252-18-08

Faks: 03562329451

Adres : (A BLOK-MÜDÜRLÜK) Yeniyurt Mahallesi Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı No:153/1 TOKAT (B BLOK) Taşlıçiftlik Köyü No:491 Tokat

 TURHAL YURDU

Tipi : Ayrı

Telefon : 0(356) 276-02-19

Faks: 03562760244

Adres : KAYACIK MAH. LALEGÜL SOK. NO:27/ TURHAL/TOKAT

TOKAT-GAZİOSMANPAŞA YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(356) 214-70-40

Faks: 03562124518

Adres : PERAKENDE MAH.BEHZAT BULVARI NO:351 MERKEZ/TOKAT

 ALİ PAŞA ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(356) 228-00-17,0(356) 229-10-74

Faks: 03562280018

Adres : A Erkek Bloğu Bina/Blok(Adres) Altıyüzevler Mah.İmamlık Cd.3.Sok.No:13 TOKAT B Erkek Bloğu Bina/Blok(Adres) Altıyüzevler Mah.Sümer Cad.4.Sok.No:10 TOKAT

NİKSAR YURDU

Tipi : Ayrı

Telefon : 0(356) 528-00-64,0(356) 528-00-74

Faks: 03565280094

Adres : Ayvaz Mah, Asil Nadir Sokak No:20 Niksar

 ZİLE YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(356) 317-72-27,0(356) 317-81-68

Faks: 03563178663

Adres : YUNUSEMRE MAH. ÇEKEREK CAD. NO :14 ZİLE TOKAT

 TOKAT ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(356) 252-17-00,0(356) 252-17-10

Faks: 03562521708

Adres : Bedestenlioğlu Mah. Kampüs cad. No:18 (G.O.P. Ünv. Kampüsü)

 REŞADİYE ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(356) 461-50-66

Faks: 03564615065

Adres : OSMANİYE MAHALLESİ GÜLTEKİN TOPÇAM CADDESİ NO:39 REŞADİYE/TOKAT

 PLEVNE ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(356) 232-97-99

Faks: 0 356 232 98 00

Adres : BEDESTENLİOĞLU MAHALLESİ BEŞTAŞ CADDESİ 3.SOKAK NO.12 TOKAT/MERKEZ

 

Tokat Özel Yurtlar ve Adresleri

1. Merkez – Özel Bedesten Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 85

Telefon      : 356 232 06 56

Adres         : Derbent Mahallesi Turgut Reis Caddesi No/12

2. Merkez – Özel Hikmet Ünlü Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 106

Telefon      : 356 228 23 23

Adres         : Karşıyaka M. Esentepe Fatih C. No:75

3. Merkez – Özel İlim Yayma Cemiyeti Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 48

Telefon      : 356 214 42 77

Adres         : Yarahmet M. Şeftali Sk. No:3/A Tokat

4. Merkez – Özel Ömer Derin Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 101

Telefon      : 356 228 15 17

Adres         : Esentepe Mah. Atatürk Cad. No:42

5. Turhal – Özel Gülbahçe Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 75

Telefon      : 356 275 33 99

Adres: Gazi Osman Paşa Mah.Cumhuriyet Cad.No:249 Turhal Tokat

6. Tokat Çağla Kız Öğrenci Pansiyonu

Adres: Yeşilırmak Mh. Sıtkı Ulaşaoğlu Cd. No.14 TOKAT

Kapasite: 90      Yurt Yetkilisi: Halis Alıcı

7. Tokat Özel Evim Kız Öğrenci Pansiyonları

Adres: Karşıyaka Mh. Yenişehir Cd. Altunsoy Sitesi

 Kapasite: 250

8. Mavera Pansiyon Kız Öğrenci Yurdu

Mahmutpaşa Mh. Behzat Bulvarı No: 336 (Eski SSK Hastanesi Karşısı)

Kapasite: 120        GSM: 0 (542) 657 05 23

9. Zile İlayda Kız Öğrenci Pansiyonu

Adres: Dinçerler Mahallesi. Park Sokak. No:2 ZİLE / Tokat

Yurt Yetkilisi: Yonca Sülkü                    GSM: 0 546 226 73 25

10. Arife Hatun Kız Öğrenci Pansiyonu

 Adres: Deve Görmez Mh. Ahi Muttin Cd. No:17 Tokat

 Kapasite: 120  

 11. Yeşilırmak Kız Pansiyonları

Adres: 600 Evler Mah. Yenişehir Cd. No:7 Tokat

Kapasite: 120       

AGD-MGV Tokat Yükseköğretim Erkek Öğrenci Pansiyon

Yeşilırmak Mah. Gelincik Sk. Gündüz Apt.

Arife Hatun Kız Öğrenci Pansiyonu Deve Görmez Mh. Ahi Muttin Cd. No:17 Tokat

Tokat Doğa Kız ve Erkek Öğrenci Yurtları Yeşilırmak Mh. Niksar Yolu Kavşağı Tokat

Zile İlayda Kız Öğrenci Pansiyonu Dinçerler Mh. Park Sk. No:2 ZİLE / Tokat (Marka Alış-veriş Merkezinin Yanı)

Mavera Pansiyon Kız Öğrenci Yurdu Mahmutpaşa Mh. Behzat Bulvarı No: 336 (Eski SSK Hastanesi Karşısı)

Tokat Ulukan Pansiyon 600 Evler Mah. Yenişehir Cad. Ulukan Apt. Tokat https://www.facebook.com/Ulukanpansiyon

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