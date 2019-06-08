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Tokat ile Sivas arasında kebap tartışması

Sivas Valiliğinin sosyal medyada paylaştığı Sivas kebabı fotoğrafı, Tokat’ta kebap bizimdir tartışmalarına neden oldu.

08 Haziran 2019 Cumartesi 14:34
Tokat ile Sivas arasında kebap tartışması

Sivas Valiliğinin sosyal medyada paylaştığı Sivas kebabı fotoğrafı, Tokat’ta kebap bizimdir tartışmalarına neden oldu.


Ticaret ve Sanayi Odası tarafından tescillenen Tokat Kebabının ’Sivas kebabı’ olarak paylaşılması sosyal medyada tepki topladı. Kebap tartışmalarına karşı açıklamalarda bulunan lokanta sahiplerinden Mücahit Yılmaz ise Tokat’ın olmazsa olmaz en özel yemeği Tokat kebabının tescilli coğrafi işareti bulunan bir yemek olduğunu kaydetti. Tokat Kebabının Tokat’ın olduğuna vurgu yapan Yılmaz, “Sivaslılarda bunu kabul etmiştir. Ama bazen Sivas’ta şehrini tanıtmak, ön plana çıkartmak için kebaba sahip çıkmaya çalışıyorlar. Biz bunu duyunca üzülüyoruz. Çünkü bu bizler için özel bir yemektir. Hassas noktamızdır. Antep için nasıl bir baklava nasılsa, Urfa için lahmacun nasıl özgü bir yemekse, Sivas için köfte nasıl özel bir yemekse saygı duyuyorsak Tokat kebabı da Tokat için özeldir. Saygı duyulmasını istiyoruz. Bu Tokat’ın özgü bir yemeğidir. Komşu ille aramızda olan bu muhabbetten dolayı Tokat kebabının patenti alındı. Bu şuanda patentli Tokat kebabıdır. Biz Türkiye’nin neresinden olursa olsun işletme fark etmeksizin Tokat kebabı yemeye davet ediyoruz. Bir kere tattıktan sonra başka yemek tercih etmezler” diye konuştu.


Süleyman Üzümcü ise Tokat kebabının Sivas kebabı olarak tanıtılıyor olmasının üzücü olduğunu ifade ederek, “Tokat’ta doğan büyüyen Sivas Kangallarına Tokat kangalı demiyoruz. Tokat’ta yoğrulan köfteye Tokat köftesi demiyoruz, Sivas köftesi diyoruz Aynı hassasiyeti bizlerde Sivaslı hemşerilerimiz, Sivas Valiliğinden, Sivas Belediyesinden bekliyoruz" ifadelerini kullandı.


Tokat Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan yazılı açıklamada; "Coğrafi işaret tescili yapılmış Tokat Kebabı’nın Sivas Kebabı olarak tanıtımının yapılıyor olmasına derin bir üzüntü ile şahitlik etmiş bulunmaktayız. Tokat TSO olarak sehven yapıldığını düşündüğümüz bu talihsiz paylaşımların kaldırılmasına vesile olanlara teşekkür ediyoruz. Konuyu hassasiyet ile yakından takip etmekte olduğumuzu ve gereken adımları atacağımızı kamuoyuna saygı ile bildiririz" şeklindeki sözlere yer verildi.



Tokat kebabında patates var, Sivas kebabında yok


Tokat Kebabı özel kebap ocaklarında yapılması nedeniyle tadı hiçbir kebap türüne benzemeyen bir lezzet olarak gösteriliyor. Şişin en üzerine kuyruk yağı, kuzu etki, patlıcan takılarak özel ocaklarda iki ilde aynı yönetmelerle yapılan kebabı birbirinden ayıran tek özellik patates. Sivas sebzeli kebabı tabir edilen kebapta patates kullanılmıyor.



2015 yılında tescillendi


İstanbul ’da 2012 yılında düzenlenen ’Sivas günleri’ adlı etkinlikte Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp’ün yöresel yemekler arasında tanıttığı Sivas Kebabının kendilerine ait olan ’Sebzeli Tokat Kebabı’ olduğunu ileri sürmesi sonucu iki il arasında kebap tartışması yaşanmıştı. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2013 yılında yapılan başvuru ile 3 asırlık lezzet Tokat kebabı tescillendi. Tokat yöresinde yapılan “Tokat Kebabı”, adını yıllardır Tokat ilinde kendine has üretim yöntemiyle yapılmasından dolayı almaktadır. Tokat ve çevresinde ticari bir ürün haline gelmeden önce bağ evlerinde özel günlerde yapılan Tokat Kebabı, malzemelerini oluşturan gıda ürünlerinin kendine has üretim yöntemine göre bir araya getirilip, şekillendirilmesi ve kendine özgü Tokat kebabı ocağında pişirilmesiyle elde edilen kebap olarak tanımlanıyor.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 14:34
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