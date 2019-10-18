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Daum'dan tokat gibi sözler: Türk ordusu Alman ordusuna benzemez!

Bir süre Türkiye'de de teknik direktörlük yapan Christoph Daum, asker selamını eleştiren ve bunu ırkçılık boyutuna taşımaya çalışan Alman medyasına konuştu. Türkiye'de askerin çok başka bir yeri ve imajı olduğuna değinen Daum, Türk ordusunun Alman ordusuna benzemediğini söyledi.

18 Ekim 2019 Cuma 11:32
Daum'dan tokat gibi sözler: Türk ordusu Alman ordusuna benzemez!

Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'da çalışan Alman çalıştırıcı Christoph Daum Sport1 Televizyonu'na konuştu.

Türkiye'de askerin çok başka bir yeri ve imajı olduğuna vurgu yapan Daum, Türk ordusunun Alman ordusuna benzemediğini dile getirdi. Yürütülen kampanyanın yanlış olduğuna vurgu yapan Alman teknik adam, Türk askeri hakkında hepimizin göğsünü kabartacak ifadeler kullanırken, Almanlar'ın ön yargılarına da en iyi cevabı verdi:

Orduya saygı çok yüksektir

"Türkiye'de Türk ordusuna yüksek bir takdir vardır. Türkiye'de 3 kulüpte çalıştım. Süper Lig'de antrenör olarak birkaç yüz oyuncu oynattım ve aynı zamanda yüz civarında futbolcunun asker selamı verdiğine tanıklık ettim. Bunları bizzat kendim yaşadım. Asker, orada Türk ordusunun genel adıdır ve toplumsal imajı çok düzgündür (önceliğe sahiptir). Ordu Türkiye'de muazzam bir tanıma sahiptir. Mehmetçik Vakfı'na ben de bağışta bulundum. Her Türk, askerine karşı şefkatlidir. Almanya'daki Bundeswehr'in (Alman Ordusu) her zaman tartışmalı bir imajı vardır. Ancak Türk ordusu buna benzemez. Türkiye'de neredeyse asker, Alman polisi gibidir. Arkadaşınız, yardımcınızdır. Askerin ve ordunun saygısı son derece yüksektir."

Tüm askerlere selam olsun

Televizyon kanalı, Türkiye Başkonsolosu Şener Cebeci'nin görüşlerine de yer verdi. Cebeci, "Tüm askerlere ve onların yakınlarına selam olsun. Türkiye'de selamın Almanya'dan farklı bir anlamı var. Futbolcularımıza bu konuda ceza verilmesi düşüncesi doğru değil. Bu siyasi iktidara bir destek olarak lanse edilmeye çalışılıyor. Kesinlikle doğru değil. Bu olay bir askeri çatışma olayına indirgenmemeli" diye konuştu.

Bayvera Türk Topluluğu Sözcüsü Vural Ünlü de tartışmaların ve futbolculara yönelik ceza talebinin çok yersiz olduğunu dile getirdi.

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 11:32
  1. Ordu
  2. Bursa
  3. Christoph Daum
  4. türk ordusu
  5. Almanya

YORUM YAZ

  • ikiyüzlülerikiyüzlüler28 dk önce
    Batılı bizi övünce acayip hoşumuza gidiyor. Cııızzz oluyoruz. Övmeyince batılı, haçlı oluyor.
  • AklAkl28 dk önce
    Helal sana Daum bunları alman Lara öğret
  • ikiyüzlülerikiyüzlüler49 dk önce
    İsrailli futbolcular askerine selam verse....

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