0553 313 94 23

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi yeni logosunu arıyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi kurumsal logosunu değiştirme kararı aldı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:16
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi yeni logosunu arıyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi kurumsal logosunu değiştirme kararı aldı. Üniversite düzenlediği logo tasarım yarışmasıyla yeni logosunu belirleyecek.


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi kurumsal yapısında kullanılacağı; öğrenci merkezli eğitim anlayışıyla ulusal ve uluslararası alanlarda öncü bir üniversite olma yönünü, ulusal, evrensel bilimsel ve etik değerler ile ilkeleri benimsediğini gösteren, misyon ve vizyonunu ön plana çıkaracak; tarihi ve doğal güzellikleriyle Tokat’ın kültürel değerlerini yansıtacakyeni bir logo kullanma kararı aldı.


Tüm katılımcılara açık olan yarışmaya katılımcıların tasarımların özgün olması bekleniyor. Tasarlanacak logonun daha önce başka yarışmalara katılmamış, başka hiçbir yerde ve hiçbir gerekçe ile yayımlanmamış olması da gerekiyor. Diğer kurum ve kuruluş amblem-logolarını çağrıştırmaması gereken yarışmaya her katılımcı en fazla 3 adet tasarımla katılabiliyor. Son başvuru tarihi 13 Eylül 2019 Cuma günü mesai bitimi olan yarışma için hazırlanan logolar üniversitenin internet sitesinde yayınlanan başvuru formu ve eserin açıklamasıyla birlikte [email protected] gönderilecek. Posta ve kargo yoluyla da çalışmalar Üniversiteye gönderilebilecek. Yarışmada birinci olarak seçilecek eser sahibine 5 bin, ikinci olan eser sahibine 2 bin ve üçüncü olan eser sahibine de bin lira ödül verilecek. Yarışma sonuçları, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından belirlenecek tarihlerde Gaziosmanpaşa Üniversitesinin resmi internet sitesi olan www.gop.edu.tr üzerinden açıklanacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:16
  1. doğa
  2. bilim
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    DÜZELTME - "Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu" başlıklı haberimizin son paragrafındaki "RB Leipzig ile 19 Mayıs Cuma günü ilk hazırlık maçını yapacak" ifadesi "RB Leipzig ile 19 Temmuz Cuma günü ilk hazırlık maçını yapacak" şeklinde değiştirilmiştir.
    1. DÜZELTME - "Galatasaray'ın kamp..
    2. Vali Yazıcı zeytinyağı fabrikasında..
    3. İran'dan ABD'ye "balistik füze" cevabı
    4. Soğan kabuğunun olağanüstü faydaları
    5. Antalya'daki "mermi yutturma" davası
    6. Öldü sanılan küçük Hiranur kazadan 37..
    7. Bulgaristan'da "Breeze 2019" NATO..
    8. Samsun’da otomobiller çarpıştı: 4..
    9. İzmit Belediyesi ile UNİCEF ortak..
    10. Elektronik haberleşme sektöründe..
    11. Başkan Sürekli’den Soyer’in 100 gününe..
    12. "EmlakBank, yıl sonunda 8 milyar..
    13. Gebze’de zabıtadan tabela denetimi
    14. TAMBU’dan Dünya Emoji Günü’ne özel..
    15. 3 binde 1 gerçekleşen olay! Yeni doğan..
    16. Suudi Arabistan havalimanına drone..
    17. ‘’Eski Kurttan Çakallara Tüyolar’’..
    18. Ertuğrul Bey'in yeni dizisi belli oldu
    19. Ergene Belediyesi Ergeneli kadınlara..
    20. Salihlili karateciler Denizli’de..
    21. Stoklar adım adım eriyor fiyatlar..
    22. Atatürk Üniversitesinde 15 Temmuz..
    23. Diyetle ilgili bilinmeyen 15 yanlış
    24. Kocaeli’de vatandaşlar Çanakkale..
    25. Sarıgöl üzüm bağlarının yüzde 50’si..
    26. Silahlı saldırgan yakalandı
    27. "Türkiye'nin en büyük termal tesisini..
    28. Öldürülen terörist Kandil'in kara..
    29. Motosiklet hırsızları güvenlik..
    30. Milli triatlet Esra'dan kota stratejisi
    Özkoç, "FETÖ’yü AK Parti besledi" dedi, cevap sosyal medyadan geldi
    Özkoç, "FETÖ’yü AK Parti besledi" dedi, cevap sosyal medyadan geldi
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?