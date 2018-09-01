Tokat devlet ve özel yurtları adres ve telefon numaraları
Bingöl devlet ve özel yurtları üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tavan yaptı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları 3 Eylül'de başlayacak. Üniversite kayıtlarının ve KYK yurtlarına başvurularının yapılmasına sayılı günler kala Bingöl'deki yurtlar merak konusu oldu. Bingöl devlet yurtları KYK, Bingöl KYK ve özel kız yurtları, Bingöl erkek yurtları, Bingöl KYK ve özel yurt adresi ve iletişim bilgileri...01 Eylül 2018 Cumartesi 12:51
Bingöl devlet ve özel yurtları üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tavan yaptı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları 3 Eylül'de başlayacak. Üniversite kayıtlarının ve KYK yurtlarına başvurularının yapılmasına sayılı günler kala Bingöl'deki yurtlar merak konusu oldu. Bingöl devlet yurtları KYK, Bingöl KYK ve özel kız yurtları, Bingöl erkek yurtları, Bingöl KYK ve özel yurt adresi ve iletişim bilgileri...
Bingöl Devlet Yurtları KYK
BİNGÖL KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: KIZ
Telefon: 04262141711
Faks:
Adres: AYDINLIK CAD. RECEP TAYYİP ERDOĞAN MH.I NO:5
BİNGÖL ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: ERKEK
Telefon: 04262150774
Faks: 0426 215 07 74
Adres: ZEKİ ERGEZEN BULVARI DÜZAĞAÇ MEVKİİ NO: 18/1 ŞEHİT MUSTAFA GÜNDOĞDU MAH.
Bingöl Özel Öğrenci Yurtları ve Telefon Numaraları
Bingöl Özel Tomurcuk Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Telefon: 426 214 11 67
Adres: Kültür Mahallesi Oğuzhan Cad.Emirgan Sokak no:5
BİNGÖL ÖZEL HUZUR YÜKSEK ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Adres:SARAY MAH. NO:66 / Adaklı / Bingöl
Yurt Yetkilisi:MUHLİS DUMLU Kapasite:141 Öğrenci
Telefon:04262136371