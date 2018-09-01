Tokat devlet ve özel yurtları adres ve telefon numaraları

Bingöl devlet ve özel yurtları üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tavan yaptı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları 3 Eylül'de başlayacak. Üniversite kayıtlarının ve KYK yurtlarına başvurularının yapılmasına sayılı günler kala Bingöl'deki yurtlar merak konusu oldu. Bingöl devlet yurtları KYK, Bingöl KYK ve özel kız yurtları, Bingöl erkek yurtları, Bingöl KYK ve özel yurt adresi ve iletişim bilgileri...

Bingöl Devlet Yurtları KYK

BİNGÖL KIZ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: KIZ

Telefon: 04262141711

Faks:

Adres: AYDINLIK CAD. RECEP TAYYİP ERDOĞAN MH.I NO:5

BİNGÖL ERKEK ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: ERKEK

Telefon: 04262150774

Faks: 0426 215 07 74

Adres: ZEKİ ERGEZEN BULVARI DÜZAĞAÇ MEVKİİ NO: 18/1 ŞEHİT MUSTAFA GÜNDOĞDU MAH.

Bingöl Özel Öğrenci Yurtları ve Telefon Numaraları

Bingöl Özel Tomurcuk Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Telefon: 426 214 11 67

Adres: Kültür Mahallesi Oğuzhan Cad.Emirgan Sokak no:5

BİNGÖL ÖZEL HUZUR YÜKSEK ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU

Adres:SARAY MAH. NO:66 / Adaklı / Bingöl

Yurt Yetkilisi:MUHLİS DUMLU Kapasite:141 Öğrenci

Telefon:04262136371