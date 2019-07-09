Tokat Belediyesinde canlı ihale

Tokat Belediyesi tarafından Meydan Çarşısı ve Kanal Tokat kenarındaki büfe ve iş yerleri ihaleleri şeffaf olarak canlı yayınla yapılırken, 30 bin lira muhammen bedelle ihaleye çıkan büfe yıllık 315 bin liraya kiraya verildi.

Tokat Belediyesi tarafından Meydan Projesi kapsamında Meydan Cami doğusunda yapılan 10 adet iş yeri ve 1 adet tuvalet işletmesi ile Kanal Tokat kenarında 4 adet büfe, 2 adet tuvalet işletmesi ihaleye çıkartıldı. Belediye encümen salonunda yapılan ihaleye esnaflar ve iş insanları yoğun ilgi gösterdi. İhale basına açık olarak yapılırken, sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlandı Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, ihalenin şeffaflığı ortaya koymak adına basına açık olarak ve canlı yayında vatandaşlarla paylaşıldığını kaydetti. Yöresel ürünlerin satılabileceği bir alan olmasını arzu ettikleri Meydan Cami yakınlarında yapılan 10 iş yeri iş yeri ile 1 tuvaletin ihaleye çıkarıldığını ifade eden Başkan Eroğlu, muhammen bedel üzerinde ihaleye çıkarılan iş yerlerine belirledikleri rakamların üzerinde teklif geldiğini belirterek, “Meydan çarşısında 20 bin lira muhammen bedel üzerinden ihaleye çıkarılan çay ocağı 124 bin 500 TL’ye bir iş yerimiz ihale edildi. 8 adet yöresel ürün satılacak olan iş yerlerimi yıllık 7 bin 500 liradan kirasını ihale etmiştik. 3 dükkanımıza uygun gördüğümüz teklifler geldi. İki dükkanımıza 39 bin 500 TL’ye ihale edildi, diğer bir dükkan 42 bin liraya ihale edildi. Geri kalan 5 dükkanımızda ise bu rakamların altına teklifler verilmesi nedeniyle yeniden ihale edeceğiz” dedi.

Kanal Tokat kenarında bulunan 4 büfe de açık artırma usulü ile ihale edildi. 30 bin lira muhammen bedel üzerinden ihaleye çıkarılan 18 metrekarelik büfe 315 bin liraya yıllık olarak kiraya verilirken, 6 metre karelik büfelerde 90 bin ile 100 bin lira arasında ihale edildi.