Tokat 17 Ocak Perşembe kar tatili | Tokat'ta yarın okullar tatil mi?

Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Günlerdir beyaza bürünen illerimizin arasında Tokat da var. Tokat'ta kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine daha evvel okullar tatil edilmişti. Tekrar yoğun kar yağışının başlaması üzerine öğrenci ve veliler Tokat'ta okullar yarın da tatil mi? Tokat'ta okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. Peki Tokat'ta 17 Ocak Perşembe günü okullar tatil mi?

Tokat'ta yarın (17 Ocak Perşembe günü) okullar tatil mi?

TOKAT (AA) - Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgede yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada, öğrencilerin sorun yaşamaması için il genelinde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitim yapılmayacağı duyuruldu.