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Oruç Tok kalmak için sahurda ne yenir? Sahurda ne yenmeli?
Oruç

Tok kalmak için sahurda ne yenir? Sahurda ne yenmeli?

Sahurda ne yenir ne içilir? Ramazan ayında pek çok kişi uzun süre tokluk sağlayan gıdaların neler olduğunu araştırıyor. Sahurda ne yenir? Tok kalmak için sahurda ne yenir ne içilir?

Yeniakit Publisher
2021-04-08 16:45:00 - 2021-04-08 17:11:23
Tok kalmak için sahurda ne yenir? Sahurda ne yenmeli?

Mübarek ramazan ayına kısa bir süre kaldı. Ramazan ayında sağlıklı beslenirken gün içerisinde susuzluk ve açlık hissini en az yaşamayı arzu edenler ne yiyip ne içmeleri gerektiğini araştırıyor. Peki, sahurda ne yenir?

Tok kalmak için sahurda ne yenir? Sahurda ne yenir?

Sahurda tüketilecek gıdalar hem sağlık için hem de gün boyu enerjinizi korumanız için son derece önemli. Gün boyu susuzluk yaşamak istemiyorsanız sahurda kızartmalardan, tuzlulardan ve turşulardan uzak durmalısınız.

Ramazan boyunca kilo artışı yaşamamak aynı zamanda da sağlığınızı korumak için doğru beslenmeniz son derece önemli. Özellikle sahurda ağır yemeklerden kaçınmalı genellikle bu öğünü kahvaltıyla geçirmeniz uzmanlarca tavsiye ediliyor.

Sahurda yumurta, peynir, süt, yoğurt, az yağlı tost, yeşil salata, ceviz, fındık, badem, kuru kayısı, incir gibi gıdalar tüketerek tokluk sürecinizi uzatabilirsiniz. Ayrıca tarçınla lezzetlendirdiğiniz bir adet elma da uzun süre tok kalmanıza yardımcı olacaktır.

Sahurda bir kase çorba, peynirli bir tost yanında da ceviz ve kuru kayısı tüketerek sağlıklı ve doyurucu bir öğün geçirmiş olursunuz.

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