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Tok: “İş bilenin kılıç kuşananın”

Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “İş bilenin, kılıç kuşananın.

13 Şubat 2019 Çarşamba 17:49
Tok: “İş bilenin kılıç kuşananın”

Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “İş bilenin, kılıç kuşananın. İnşallah Cumhur İttifakı adayı olarak 31 Mart seçiminden sonra da ustalık dönemimizle bu değişim ve dönüşümü uç noktaya taşıyacağız” dedi.


Acem Tekkesi Kültür ve Sohbet Evinde Cedit Mahallesi kadınlarının konuk olduğu “Gönül Buluşmaları” programında konuşan Başkan Erdoğan Tok, “İlkadım’a dev yatırımlar ve projeler kazandırdık. Belediye olarak 5 yılda 255 milyon TL’lik yatırım yaptık. Bu yatırımların dışında iktidar belediyesinin avantajlarını kullanarak Ankara’da edindiğimiz tecrübe ve birikimlerimizle bakanlıklarla kurduğumuz diyaloglar çerçevesinde hükümet yatırımlarını ilçemize kazandırdık” ifadelerini kullandı.



“Hem belediye projelerini hem de hükümet yatırımlarını kazandırdık”


Hükümet yatırımlarını şehre kazandırmanın iktidar belediyesi olmanın avantajlarından bahseden Tok, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren verdiğimiz sözlerimizi Ankara ile olan diyaloglarımızda istişareler yaparak hayata geçirdik.Yerel yöneticiler olarak koordineli ve uyumlu çalışmanın ilçemize yatırım kazandırdığını biliyoruz. 5 yıllık hizmet dönemimiz içerisinde belediye olarak Ankara ile kurduğumuz diyalog ve uyuma çok önem veren girişimci belediyecilik anlayışımızla hükümet yatırımlarını İlkadım ilçemize kazandırdık. Eski Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç ile görüşerek eski Fen İşleri Çatalarmut Şantiyesi’ni bakanlığımıza tahsis ederek Türkiye’nin en büyük Gençlik Merkezi’ni hayata geçirdik. Yine bizim uzun uğraşlarımız ve girişimlerimiz, gayretli çabalarımızla çözülmesi zor olan iki önemli büyük yatırımın ilçemize kazandırılmasının önünü açtık. Samsun Anadolu Lisesi bahçesindeki alan Milli Eğitim Bakanlığına ait. Burayı almakta çok zorlandık. Bunun alt yapısını oluşturarak bu hizmetin karşılığında belediyemize ait Anadolu Mahallesi’nde bulunan 10 dönümlük çiçek serasını Milli Eğitime devrettik. Anadolu Mahallemiz çiçek serasında bu alanda 18 ve 24 derslikli ilkokul yapılmasına imkan sağladık. Alt yapısını oluşturduk. Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızla koordinasyonu ve görüşmeleri sağlayarak Samsun Anadolu Lisesinin bahçesine, Mustafa Dağıstanlı Kapalı Spor Salonu ölçeğinde 2 bin 500 kişilik dev kapalı spor salonunu ilçemize kazandırıyoruz. Girişimci belediyecilik anlayışımızla her iki bakanlığımız arasında koordinasyonu sağlayarak tek taşla iki dev yatırımı ilçemize kazandırıyoruz. İş bilenin kılıç kuşananın. Biz bunu bu dönem yaptık ve inşallah Cumhur İttifakı adayı olarak 31 Mart seçiminden sonra da ustalık dönemimiz ile bu değişim dönüşümü uç noktaya taşıyacağız” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 17:49
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