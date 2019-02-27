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Tohumluk soğan fiyatlarının yükselişi durdurulamıyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde geçen hafta kilosu 10 liradan satılan tohumluk soğan 15 liraya kadar yükseldi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 10:39
Tohumluk soğan fiyatlarının yükselişi durdurulamıyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde geçen hafta kilosu 10 liradan satılan tohumluk soğan 15 liraya kadar yükseldi.


Tohumluk soğan fiyatlarının yükselmesini üretim düşüklüğüne bağlayan satıcı Hasan Kaya, ”Geçen yıl üretim bol olduğu için tohumluk kuru soğanın kilosunu 2,5 liradan satıyorduk. Ancak kış boyunca kuru soğan fiyatlarının 4-5 TL dolaylarında seyretmesi ve üretimdeki azalma tohumluk kuru soğan fiyatlarına da yansıdı. Geçen hafta 9-10 lira arasında sattığımız soğan tohumu bu hafta 15 TL’ye kadar yükseldi. Soğan tohumu temini için gittiğimiz Bursa ve Denizli’de istediğimiz fiyattan yeterince tohum bulamıyoruz. Fiyatlar yüksek olunca vatandaş soğan ekimini azaltmak zorunda kalıyor” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 10:39
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