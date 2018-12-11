Tohum hediyeli Karagöz oyunu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nca "Hayal Perdesi Karagöz Akıllanıyor" isimli gölge oyununun ilk gösterimi yapıldı.

Süleyman Demirel Kültür Merkezi Tatbikat Sahnesi'nde prömiyeri yapılan oyunla, tiyatronun Geleneksel Türk Tiyatrosu Birimi, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınan Türk Gölge Oyunu "Hayal Perdesi Karagöz Akıllanıyor" ile faaliyetlerine başlamış oldu.

Hacivat'ın, ağaç kesmek için ormana giden, bilinçsizce doğaya zarar veren Karagöz'e engel olmak için mahalle esnafı ve çocuklarla hazırladığı planı konu alan oyunu, hayali Erdoğan Hasan Cengiz yazdı, yönetti ve tasvirlerini hazırladı.

Cengiz'in yardaklığını Emre Işık'ın üstlendiği oyunun dayrezenliği İlker Bağlam, sandıkkarlığı Savaş Aydoğdu yaptı.

Oyunun dekorunu Adnan Yılmaz, kostümünü Emine Kaynak Yıldırım, ışık tasarımını ise Erol Dinçdemir üstlendi.

İzleyen çocukları da içine sürükleyen oyunun ardından Cengiz, ustası Karagöz sanatçısı Hüseyin Dilan'ın perdesine püskül takmasıyla icazetini aldı.

Cengiz, "İşin mutfağı" diye nitelendirilen perde arkasına çağrılan izleyici çocuklara meşe palamudu tohumu hediye etti.

- Ustası sahnede oyunun yönetmenine elverdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Karagöz sanatçısı Hüseyin Dilan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 yıldır Karagöz sanatını icra ettiğini belirterek, kendisi için anlamlı bir gün olduğunu, yetiştirdiği kişinin ustalık eserini keyifle izlediğini ifade etti.

Püskülün temsili olarak icazet verme anlamına geldiğini dile getiren Dilan, "Erdoğan'a elvermiş oldum. Çok gurur duydum, çok da güzel bir oyun izledim." diye konuştu.

Cengiz ise 21 yıllık tarihi olan Kocaeli Şehir Tiyatroları'nda ilk kez sahnelenen Karagöz oyunuyla Geleneksel Türk Tiyatrosu Birimi'nin faaliyetine başladığını, bunun gururunu ve heyecanını yaşadıklarını vurguladı.

"Kültürel değerlerimizi hep arka plana atıyoruz. İşin 'usta-çırak' olan önemli noktasını unutup, batıdan gelen konservatif eğitimi tercih ediyoruz." diyen Cengiz, akademik eğitiminin yanı sıra, çok sayıda ustadan hem çağdaş hem de geleneksel Türk tiyatrosu adı altında eğitimler aldığını, Cengiz Samsun'dan gölge oyunu el peşrevi ve ses eğitimlerine başladığını, yaklaşık 7 yıldır da Hüseyin Dilan ile tasvir işleme eğitimlerini sürdürdüğünü ve icazet aşamasına geldiğini kaydetti.



