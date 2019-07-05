Tohma’ya 60 bin aynalı sazan balık bırakıldı Darende Belediyesi tarafından, Antalya´nın Kepez ilçesinden getirilen 60 bin adet yavru aynalı sazan, Tohma Çayına bırakıldı.

Darende Belediyesi tarafından, Antalya´nın Kepez ilçesinden getirilen 60 bin adet yavru aynalı sazan, Tohma Çayına bırakıldı.

Tohma Kanyonu´nda düzenlenen etkinlikle balıkların suya bırakılmasına katılan Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, azalan balık neslini korumak adına belediye olarak Tohma çayına 60 bin adet aynalı sazan balığı bıraktıklarını söyledi.

Tohma´daki canlı popülasyonunu artırmak için harekete geçtiklerini kaydeden Özkan, “Bugün burada Darende’nin nüfusuna göre tohma havzasına balıkları bıraktık.İlçemiz genelinde azalan balık neslini artırmak için kolları sıvadık. Antalya´nın Kepez ilçesinden getirttiğimiz 60 bin yavru balığı çayımıza bıraktık. İnşallah kısa sürede büyüyüp gelişecek olan bu balıklar sayesinde nesli azalmakta olan balık çeşitliliğimizi artırmış olacağız” diye konuştu.

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