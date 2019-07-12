0553 313 94 23

Togo hükümetinden halka "rüşvete karşı ayaklanın" çağrısı

Cumhuriyet Kurumlarından Sorumlu İnsan Hakları Bakanı Christian Trimoua:- "Ayaklanma yolsuzluk ve rüşvete tepki göstermek, kınamak anlamı taşıyor"

12 Temmuz 2019 Cuma 05:21
Togo hükümetinden halka "rüşvete karşı ayaklanın" çağrısı

DAKAR (AA) - Batı Afrika ülkesi Togo'da yönetimin halka, rüşvete karşı ayaklanmaları çağrısında bulunduğu bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre hükümet, Yolsuzluk ve Benzer Suçlarla Mücadele Afrika Günü'nün 3'üncü yıldönümünde yolsuzluk ve rüşvetle mücadele çağrısı yaptı.

Cumhuriyet Kurumlarından Sorumlu İnsan Hakları Bakanı Christian Trimoua, halkın rüşvet ve yolsuzluk yapanlara karşı ayaklanmaları gerektiğini söyledi.

"Ayaklanma yolsuzluk ve rüşvete tepki göstermek kınamak anlamı taşıyor." ifadesini kullanan Trimoua, rüşvetçilerin ülkeye zarar vermekten başka bir işe yaramadığını belirtti.

Bakan Trimoua, hükümetin 2018-2022 dönemini kapsayan ulusal kalkınma planını uygulamasına yardımcı olmak için bu mücadeleye herkesin katkı vermesi gerektiğini vurguladı.

- Afrika'da yolsuzluk miktarı yıllık 148 milyar doları buluyor

Togo'da yönetimin 2017'de yolsuzluk ve rüşvet ile mücadele adı altında kurduğu kurul yeterli başarıyı elde edemeyince hükümet, "yolsuzluğa sıfır tolerans" sloganıyla 8277 numaralı özel şikayet hattını açmıştı.

Başbakan Komi Selom Klassou da Ocak 2019'da yolsuzlukla mücadele yasasının uygulanması için gerekli tüm adımların atılacağı sözünü vermişti.

Afrika Birliği (AfB) verilerine göre Togo'da her yıl yolsuzluk nedeniyle ülke ekonomisi milyonlarca dolar zarara uğruyor.

Afrika kıtasında ise yolsuzluk miktarı yıllık 148 milyar doları buluyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 05:21
  1. ayaklanma
  2. çağrı
  3. hükümet
  4. rüşvet
  5. Togo

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk ihracatçılardan Çin'e ziyaret
    1. Türk ihracatçılardan Çin'e ziyaret
    2. Togo hükümetinden halka "rüşvete karşı..
    3. 15 Temmuz'da toplu taşıma ile..
    4. Sporda şiddetin önlenmesine ilişkin..
    5. RTÜK'ün üç yeni üyesine ilişkin karar..
    6. Türbülansa giren uçakta 37 kişi..
    7. BM Genel Sekreteri Guterres'ten İdlib..
    8. Beş katlı binanın bodrum katında çıkan..
    9. Büyükelçi Kılıç'tan Washington Post..
    10. Trump, nüfus sayımında vatandaşlık..
    11. FETÖ'nün gerçek yüzü Paris'te anlatıldı
    12. Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de..
    13. BM'den korkutan uyarı: Felaketle..
    14. Ekonomi alanındaki "torba teklif" Plan..
    15. Şiddetli fırtına evlerin çatılarını..
    16. Rodrigues, İstanbul’a geldi
    17. Fenerbahçe'nin yeni transferi..
    18. Vali Aktaş Yaralı Bekçileri Hastanede..
    19. Garry Rodrigues, Fenerbahçe için..
    20. ABD'den skandal Türkiye açıklaması:..
    21. Ekonomi alanındaki "torba teklif" Plan..
    22. Ekonomi alanındaki "torba teklif" Plan..
    23. Ekonomi alanındaki "torba teklif" Plan..
    24. GÜNCELLEME-Şırnak'ta terör saldırısı
    25. Sudan'da yeni bir darbe girişimi..
    26. Ekonomi alanındaki "torba teklif" Plan..
    27. Balkon demirine sıkışan çocuğu itfaiye..
    28. Malatya'da buğday tarlasında yangın
    29. Merkez Bankası ihtiyat akçesine..
    30. Srebrenitsa soykırımının 24. yılı
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    Tusk'tan Türkiye'ye küstah tehdit: Buna cevap veririz!
    Tusk'tan Türkiye'ye küstah tehdit: Buna cevap veririz!
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı