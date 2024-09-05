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Ekonomi TOGG’un tedarikçileri arasındaydı! Böyle duyurdular: Türkiye'nin çelik markası konkordato ilan etti!
Ekonomi

TOGG’un tedarikçileri arasındaydı! Böyle duyurdular: Türkiye'nin çelik markası konkordato ilan etti!

Yeniakit Publisher
2024-09-05 21:41:00 - 2024-09-05 21:42:47
TOGG’un tedarikçileri arasındaydı! Böyle duyurdular: Türkiye'nin çelik markası konkordato ilan etti!

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un da tedarikçilerinden biri olan Değişim Çelik, konkordato ilan etti.

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un da tedarikçilerinden biri olan Değişim Çelik, konkordato ilan etti.

Çelik piyasasında önemli tedarikçilerinden biri olan Değişim Çelik, konkordato ilan etti.

İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 28 Ağustos tarihinde şirkete 3 aylık geçici mühlet tanıdı ve bu süre zarfında 3 konkordato komiseri görevlendirdi.

Değişim Çelik, Türkiye’nin yerli otomobili TOGG başta olmak üzere birçok otomotiv firmasına tedarikçi olarak hizmet veriyordu. Esma Yıldız, Mart ayında verdiği bir röportajda, TOGG ve diğer otomotiv markalarına sağladıkları hizmetleri vurgulayarak “Güçlü çelik stoğumuz ve sunduğumuz kapsamlı hizmetlerle sanayicilerin çözüm ortağıyız.” ifadesini kullanmıştı.

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Ekonomi

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