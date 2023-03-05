TOGG fiyat listesi! TOGG'un çıkışı öncesi TOGG fiyatı netleşiyor: Elektrikli otomobile ÖTV ayarı sonrası belirginleşti!

Gürcan Karakaş’ın CEO’su olduğu Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 2019 yılında duyurulan ve 2022 yılında yollarda görülmesi planlanan Togg’a ilişkin yeni detaylar araştırılıyor. Aracı satın almak isteyenler ya da ilgi duyanlar Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahında yapılan ve elektrikli araçları ilgilendiren değişikliğin ardından Togg fiyatını araştırmaya başladı. ÖTV düzenlemesinin ardından Togg fiyatları az da olsa belirginleşti. İşte, Togg fiyatı belli oldu mu, kaç para, ne kadar olacak? Togg fiyatı ne zaman belli olacak? sorularının yanıtları ve detaylar…

ÖTV MATRAHI DEĞİŞTİ: TOGG’UN FİYATI BELİRGİNLEŞTİ!

Gece yarısı yayımlanan Resmi Gazete’de yer alan karara göre Özel Tüketim Vergisi’nde (ÖTV) matrah düzenlemesine gidildi. Elektrikli araçları ilgilendiren düzenleme kapsamında matrah artırıldı. "Yeşil otomobillerin" pazardan aldığı payın, Togg'un 2023'te pazara girmesi ve dünyadaki gelişmelerle birlikte daha da artması bekleniyor.

Gerçekleştirilen ÖTV matrah düzenlemesine göre motor gücü 160 kW (217 HP) ve altı araçlar ÖTV Matrahı 1.250.000 ₺’yi aşmayan %10, Motor gücü 160 kW (217 HP) ve altı ÖTV Matrahı 1.250.000 ₺’yi aşan %40, Motor gücü 160 kW (217 HP) üstü ÖTV Matrahı 1.350.000 ₺’yi aşmayan %50, Motor gücü 160 kW (217 HP) üstü ÖTV Matrahı 1.350.000 ₺’yi aşan %60 olarak arttırıldı. Geçtiğimiz yıl uygulanmaya başlayan yeni elektrikli araç ÖTV sisteminde temel ayrım motor gücüne göre yapılıyor. 160 kW (271 HP) ve altında kalan modeller en avantajlı fiyata sahip oluyor. Motor gücü 160 Kilowatt'ı (kW) geçmeyen elektrikli araçların vergi oranları yüzde 10 ile 40 arasında, motor gücü 160 Kilowatt'ın (kW) üzerinde olan elektrikli araçların vergi oranları ise yüzde 50 ila 60 arasında değişiyor.

TOGG FİYAT LİSTESİ (MART 2023)

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Togg’un fiyatına ilişkin şirket tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Mart ayı sonuna kadar yollarda görülmesi ve satışa sunulması beklenen Togg’un geçtiğimiz haftalarda ön siparişi temsil eden NFT satışları açık artırma ile gerçekleştirilmişti. ÖTV matrahında yapılan düzenlemenin Togg fiyatlarına yönelik olduğu ve ithal araçlarla rekabetçi olması için gerçekleştirildiği belirtildi. Fiyatı henüz netleşmeyen Togg'da artırılan ÖTV matrahıyla piyasaya giriş fiyatının 750 bin TL ile 1 milyon TL arasında olması bekleniyor. Net rakamın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

TOGG FİYATI BELLİ OLDU MU, KAÇ PARA, NE KADAR OLACAK?

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Togg’u da kapsayan düzenlemenin; 160 kW motor gücünü ve ÖTV matrahı 1.250.000 lirayı geçmeyen araçları ilgilendirdiği öğrenildi. Bu çerçevede yerli ve milli otomobilimiz Togg için netleşmeye fiyat beklentisi oluştu. Togg 2023 fiyat listesine ilişkin güncel rakamlar şirket tarafından yapılan açıklamanın ardından haberimizde yerini alacak.

Resmi Gazete’de yer alan karar şöyle:

TOGG ÖZELLİKLERİ NELER?

Doğuştan elektrikli rakiplerine göre cazip fiyatlarla satışa sunulması beklenen Togg’un özellikleri ise dikkati çekiyor. tgrt'eye göre: 150 kW (200 bhp) güce sahip olan doğuştan elektrikli Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili C Suv Togg’un özellikleri şu şekilde:

Motor: 150 kW (200 bhp)

Maksimum hız: 220 KM/S

0-100: 7,6 (çift motorlu cihazlarda 4,8)

Yakıt türü: lityum iyon pil

Yaktı menzili: 300 km (üst modellerde 500 km)

TOGG NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

Mart ayında satışa çıkması ve yollarda görülmesi beklenen Togg için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Mart ayının sonuna doğru da artık otomobilleri Türkiye'nin yollarında görmeye başlayacağız."