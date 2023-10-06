TOGG Deneyim Merkezi’nde FORM tercih edildi
Üstün teknoloji ile üretilen Form WSHP su kaynaklı ısı pompaları, yenilikçi özelliklerinin yanı sıra fiyat avantajı ve ürün kalitesiyle iklimlendirme tercihi olmaya devam ediyor. Türkiye’nin yerli otomobili TOGG, Mall of İstanbul deneyim merkezinin iklimlendirmesi için yerli üretim Form ısı pompalarını tercih etti.
İklimlendirme sektöründe 58 yıldır birçok başarılı referans projeye imza atan Form Şirketler Grubu, 2019 yılında yerli su kaynaklı ısı pompalarının seri üretimine başladı. Güven, ürün-hizmet kalitesi, teknoloji ve verimlilik prensibi sayesinde su kaynaklı ısı pompası alanında 200’den fazla AVM ve ofis projesinde 40 bine yakın çalışan cihaz referansına referansa sahip olan Form, yerli üretim Form WSHP ile bu alandaki gücünü daha da arttırdı.
Türkiye’nin otomobili TOGG, Mall of İstanbul’da yer alan deneyim merkezinin iklimlendirmesi için Form kalitesine güvendi. Deneyim merkezinin iklimlendirmesinde 8 adet yerli üretim Form WSHP ısı pompası kullanıldı.