TOGEM-DER "Cemre Çarşısı" etkinliği

İSTANBUL (AA) - Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğince (TOGEM-DER), 29-30 Mart'ta "temiz çevre" temasıyla düzenlenecek olan "Cemre Çarşısı" etkinliği kapsamında, Üsküdar Meydanı'nda öğrencileri "sıfır atık" konusunda bilgilendirmek amacıyla "Yeşil Dam" kuruldu.

Etkinliğe, TOGEM-DER Yönetim Kurulu Üyesi Reyyan Erdoğan'ın yanı sıra Palet Özel İlkokulu Müdürü Zeynep Meltem Ertürk ile öğrenciler ve öğretmenleri katıldı.

Palet Özel İlkokulu öğrencileri "Yeşil Dam" adı verilen 8 metre çapındaki çelik yerleştirmeyi pet şişelere ekilen çiçeklerle örtmek için çalışma yaptı.

TOGEM-DER Basın Danışmanı Selda Özgel, gazetecilere yaptığı açıklamada, programın 29-30 Mart'ta "temiz çevre" temasıyla düzenlenecek olan "Cemre Çarşısı" etkinliğinin küçük bir ayağı olduğunu söyledi.

Faaliyetin "Cemre Çarşısı" etkinliği bitinceye kadar devam edeceğini ifade eden Özgel, "Hafta içinde de öğrenciler peyderpey buraya gelecek ve okullardan toplanan pet şişelerle 'yeşil dam'ımızı oluşturacağız. Sıfır atık ve geri dönüşüme dikkati çekmek için çocuklarımızla birlikte pet şişelerimizin içine çiçeklerimizi ekiyoruz ve farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz." dedi

"Yeşil Dam" yerleştirmesinin mimarı Bihter Çelik, pet şişelerin bir süreliğine saksı görevi göreceğini, işlevlerini tamamlamalarının ardından ise geri dönüşüme gideceklerini söyledi.

"Yeşil Dam"ın belli bir kısmını örterek Üsküdar'a bakma durağı hazırlayacaklarını anlatan Çelik, "Örteceğimiz belli alanlarda 6 binden fazla pet şişe olacak. Dışarıdan bakınca yeşil gördüğümüz şeyin aslında içeriden ne kadar da yoğun plastik bir şey olduğunu çocuklara anlatmaya çalışacağız." diye konuştu.

Etkinlikte Reyyan Erdoğan öğrencilerle bir süre çalışma yaptı, ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.