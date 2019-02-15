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Togar: “Gönüller bir olunca engeller ortadan kalkıyor”

Tekkeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, “Hava şartları ve mesafeler her ne olursa olsun gönüller bir olunca engeller ortadan kalkıyor” dedi.

15 Şubat 2019 Cuma 16:17
Togar: “Gönüller bir olunca engeller ortadan kalkıyor”

Tekkeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, “Hava şartları ve mesafeler her ne olursa olsun gönüller bir olunca engeller ortadan kalkıyor” dedi.


Tekkeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında gündüzleri süren yoğun çalışmalarının dışında gecenin geç vakitlerine kadar evlerde düzenlenen gönül sohbetlerine misafir oluyor.



“Her ev evimiz, her gönül gönlümüz”


Her akşam farklı mahallelerdeki evlere misafir olan ve gönül sohbetlerinde mahalle sakinleriyle bir araya gelen Togar, “Cumhur İttifakı’nın birleştirici, bütünleştirici gücü ve kardeşlik duygularıyla çıkmış olduğumuz bu kutlu yolda her gün farklı mahallelerimizdeki ailelerimiz ve mahalle sakinlerimiz ile buluşmaya devam ediyoruz. Gittiğimiz her ev ziyaretimizde kendimizi de o ailenin bir bireyi olarak hissediyoruz” diye konuştu.



“Bir kez daha girilmedik ev, çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız”


Birlik beraberlik duygularının her geçen gün perçinlendiğini vurgulayan Togar, “Cumhur İttifakı’nın birleştirici gücüyle her geçen gün geleceğe daha emin adımlarla ilerliyoruz. Amacımız bir, yolumuz bir olunca önümüzdeki tüm engeller bir bir ortadan kalkıyor. Her gün onlarca ailemizin evine misafir oluyoruz. Gönüllerinin, mahallelerinin, evlerinin kapılarını sonuna kadar bizlere açan kardeşlerimizin enerjisi gücümüze güç veriyor. İlçemizi bu güne kadar nasıl birlikte yönettik ise bugünden sonrada aynı şekilde birlikte yönetmeye devam edeceğiz. 31 Mart’a kadar bir kez daha girilmedik ev, çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız. Gönüllerde edindiğimiz bu yeri sonuna kadar muhafaza edeceğiz” ifadelerini kullandı.



“Beş yılda ilçemizi park ve çocuk oyun alanları ile donattık”


Tekkeköy’ün dört bir yanının park ve çocuk oyun alanlarıyla donatıldığına dikkat çeken Togar, “Beş yılda 41 tane çocuk oyun alanı ve park yaparak hizmete sunduk. Çocuklarımızın boş vakitlerini geçirecekleri eğlenecekleri oyun alanlarımızın sayısını beş yılda dört kat arttırdık. Ayrıca her mahallemizde ailelerin günün yorgunluğunu atıp, çocuklarıyla vakit geçirecekleri yeni farklı alanlar kazandırmış olduk. Daha önceki dönemlerle karşılaştırdığımızda bu alandaki eksikliğin giderildiğini herkes görüyor. Bir yer büyürken gelişirken ona paralel yeşil alanlar, parklar, bahçeler ve oyun alanları çok önemlidir. Biz bu konuda hassas davrandık ve istediğimiz sonuca da ulaştık. Önümüzdeki süreçte de çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 16:17
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