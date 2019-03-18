0553 313 94 23

Togar: “Cumhur İttifakı güçlü bir şekilde hedefe doğru yürüyor”

Tekkeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, Cumhur İttifakı’nın güçlü bir şekilde hedefe doğru yürüdüğünü söyledi.

18 Mart 2019 Pazartesi 17:30
Togar: “Cumhur İttifakı güçlü bir şekilde hedefe doğru yürüyor”

Tekkeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, Cumhur İttifakı’nın güçlü bir şekilde hedefe doğru yürüdüğünü söyledi.


Cumhur İttifakı AK Parti Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar, MHP Tekkeköy İlçe Başkanı Sevinç Vural, Cumhur İttifakı Tekkeköy Belediye Meclis Üyesi Adayları ve teşkilat mensupları ile birlikte pazarcı esnafı ve vatandaşları ziyaret ettiler. Başkan Hasan Togar’ın pazar esnafı ve vatandaşları ziyareti oldukça samimi bir havada geçti.


Geçen beş yıl boyunca kimsenin hayal bile edemeyeceği projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Togar, “Biz el ele, gönül gönüle verince neler yapabileceğimizi herkese gösterdik. Yüreğimizi ortaya koyduk. Emeğimizi ortaya koyduk. Birlikte ortaya nasıl bir Tekkeköy ortaya çıkardığımızı artık dostta düşmanda gördü. Yeni Tekkeköy sizin eserinizdir. Bu yola birlikte çıktık. Birlikte başardık. Ama herkes de bilsin ki, biz daha yeni başladık. Sizlerin yüzüne bakınca aydınlık yarınlarımızı görüyorum. Ve sizinle aynı davanın neferi olmaktan gurur duyuyorum” dedi.



“Burada alınterinin sözü geçer”


Başkan Hasan Togar, “Tekkeköylü olmak, bu ilçeyi yaşamak başka bir duygudur.Bu ilçe de emeğin sözü geçer. Mücadelenin sözü geçer. Alınterinin sözü geçer. Çalışmanın sözü geçer. İşte bu yüzden burada herkes bilir ki, Tekkeköy kimsenin heveslerine feda edilemez. Tekkeköy halkının Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile bir bağı var ve bu bağ öyle güçlü ki kimsenin koparmaya gücü yetmez. İşte o yüzden 31 Mart yarınlarımız için büyük bir yol haritasıdır. Liderimiz de, yolumuzda bellidir. Tekkeköy halkının da yönü bellidir. Hep birlikte çok daha güzel günler bizi bekliyor. Yalanla dolanla yürümez ekmek teknesi. Bazılarının elinde 31 Mart’ta sadece sarıldıkları yalanlar kalacak. Cumhur İttifakı güçlü bir şekilde hedefe doğru yürüyor” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 17:30
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erbaa Devlet Hastanesi açılış töreni
    1. Erbaa Devlet Hastanesi açılış töreni
    2. MHK’den VAR açıklaması
    3. Üzüm hoşafı nasıl yapılır? | Üzüm..
    4. Kocaeli’de kaçak sigara ve içki..
    5. Şehit Mustafa İlter’in ismi..
    6. Gaziantep oy kullanma saati 2019..
    7. Güroymak’ta 18 Mart Şehitleri Anma..
    8. Çanakkale ruhu üzümün başkenti..
    9. Şehit yakınları ve Gazi Derneklerine..
    10. Windows 10 format nasıl atılır? |..
    11. Şoke eden karar! Otomobil çalan hırsız..
    12. Şırnak’ta terör örgütüne finans..
    13. Togar: “Cumhur İttifakı güçlü bir..
    14. İsrail Batı Şeria'da 840 yeni konut..
    15. Gercüş’te 18 Mart Şehitleri Anma Günü..
    16. Başkan Vergili’ye vatandaşlardan yoğun..
    17. Şehit ve Gazi Aileleri onuruna yemek..
    18. Yüksekova’da ev yangını
    19. TEM Otoyolu FSM Köprüsü girişinde kaza
    20. Uysal, “İstese de istemese de..
    21. Çanakkale Şehitleri Ukrayna’da törenle..
    22. Adana'daki FETÖ/PDY davası
    23. Şehit Murat Akdemir’in ailesinden..
    24. Havalar ısındı vatandaşlar sahile akın..
    25. Yüksek şeker testi nasıl yapılır?
    26. Sinirsel şeker hastalığı belirtileri..
    27. Kaya, “Karşılıklı çözüm üretmeyi..
    28. İngiltere'deki saldırgan "Tüm..
    29. Trafik polisleri yeni üniformalarını..
    30. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve..
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Yeni Zelanda polis şefi gözyaşları içinde açıkladı: Gururlu bir Müslümanım
    Yeni Zelanda polis şefi gözyaşları içinde açıkladı: Gururlu bir Müslümanım

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun