Togar: “Cumhur İttifakı güçlü bir şekilde hedefe doğru yürüyor”

Tekkeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, Cumhur İttifakı’nın güçlü bir şekilde hedefe doğru yürüdüğünü söyledi.

Cumhur İttifakı AK Parti Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar, MHP Tekkeköy İlçe Başkanı Sevinç Vural, Cumhur İttifakı Tekkeköy Belediye Meclis Üyesi Adayları ve teşkilat mensupları ile birlikte pazarcı esnafı ve vatandaşları ziyaret ettiler. Başkan Hasan Togar’ın pazar esnafı ve vatandaşları ziyareti oldukça samimi bir havada geçti.

Geçen beş yıl boyunca kimsenin hayal bile edemeyeceği projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Togar, “Biz el ele, gönül gönüle verince neler yapabileceğimizi herkese gösterdik. Yüreğimizi ortaya koyduk. Emeğimizi ortaya koyduk. Birlikte ortaya nasıl bir Tekkeköy ortaya çıkardığımızı artık dostta düşmanda gördü. Yeni Tekkeköy sizin eserinizdir. Bu yola birlikte çıktık. Birlikte başardık. Ama herkes de bilsin ki, biz daha yeni başladık. Sizlerin yüzüne bakınca aydınlık yarınlarımızı görüyorum. Ve sizinle aynı davanın neferi olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

“Burada alınterinin sözü geçer”

Başkan Hasan Togar, “Tekkeköylü olmak, bu ilçeyi yaşamak başka bir duygudur.Bu ilçe de emeğin sözü geçer. Mücadelenin sözü geçer. Alınterinin sözü geçer. Çalışmanın sözü geçer. İşte bu yüzden burada herkes bilir ki, Tekkeköy kimsenin heveslerine feda edilemez. Tekkeköy halkının Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile bir bağı var ve bu bağ öyle güçlü ki kimsenin koparmaya gücü yetmez. İşte o yüzden 31 Mart yarınlarımız için büyük bir yol haritasıdır. Liderimiz de, yolumuzda bellidir. Tekkeköy halkının da yönü bellidir. Hep birlikte çok daha güzel günler bizi bekliyor. Yalanla dolanla yürümez ekmek teknesi. Bazılarının elinde 31 Mart’ta sadece sarıldıkları yalanlar kalacak. Cumhur İttifakı güçlü bir şekilde hedefe doğru yürüyor” şeklinde konuştu.