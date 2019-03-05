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Tofaş'tan Cenevre'de "Sportif Egea" çıkarması

Egea model ailesinin yeni üyesi "Sport", Cenevre Otomobil Fuarı'nda görücüye çıktı

05 Mart 2019 Salı 15:08
Tofaş'tan Cenevre'de "Sportif Egea" çıkarması

İSTANBUL (AA) - Avrupa'da Tipo ismiyle satışa sunulan ve geçtiğimiz günlerde Bursa'daki Tofaş fabrikasında 500 binincisi banttan inen Fiat Egea'nın yeni versiyonu ilk kez 89'uncu Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilendi.

Tofaş'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirketin ürün geliştirme sürecine liderlik ettiği Avrupa'da Tipo ismiyle satışa sunulan ve geçtiğimiz günlerde 500 binincisi törenle Bursa'daki banttan inen Egea model ailesinin yeni üyesi "Sport", Cenevre Otomobil Fuarı'nda görücüye çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu şunları kaydetti:

"Egea, 2018 yılında Türkiye'nin de dahil olduğu, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'yı kapsayan EMEA Bölgesi'nde 146 bin adet satışa ulaştı. İtalya'da geçtiğimiz yıl 40 bin adetten fazla müşterinin tercihi olarak, yine kompakt sınıfta liderliği bırakmayan Egea/Tipo, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda başarısını sürdürmeye devam ediyor. Kompakt sınıftaki başarılı oyuncumuz, yeni tasarım özellikleri sunan versiyonlarıyla daha da güçlenerek Türkiye'yi gururlandırmaya devam edecek."

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 15:08
  1. TOFAŞ

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