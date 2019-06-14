0553 313 94 23

Tofaş Gönüllüleri, çocuklara kodlama öğretiyor

Tofaş Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü ile Tofaş Akademi işbirliğiyle hayata geçirilen "Çocuklar Kodlama Projesi" ile ilk etapta 208 öğrenciye geleceğin teknolojileri hakkında eğitim verildi

14 Haziran 2019 Cuma 15:16
Tofaş Gönüllüleri, çocuklara kodlama öğretiyor

İSTANBUL (AA) - Tofaş Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü ile Tofaş Akademi, geleceğin şekillenmesinde etkin bir rol oynayacak robotik kodlama ve 3 boyutlu printer konularında örnek bir çalışmaya imza attı.

Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, Tofaş Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü ile Tofaş Akademi iş birliğiyle hayata geçirilen "Çocuklar Kodlama Projesi" ile ilk etapta 208 öğrenciye geleceğin teknolojileri hakkında eğitim verildi.

Proje kapsamında öncelikli olarak Tofaş çalışanlarından oluşan 27 gönüllü eğitmen belirlendi. Robotik kodlama alanında yetkin olan gönüllü eğitmenler, 3 gün süren eğitim çerçevesinde 9-11 yaşlarındaki çocukların gelişim ve öğrenme kapasiteleri hakkında da bilgi sahibi oldu.

Eğitim sürecinin tamamlanmasıyla projenin ilk aşamasına geçilerek Tofaş çalışanlarının çocuklarının oluşturduğu 16 ayrı grupta yer alan 208 öğrenciye, robotik kodlama konusunda eğitimler verildi.

Programda 16 saatlik eğitim alan öğrenciler üç boyutlu yazıcı, yapay zeka ve robotik kodlama konuları hakkında bilgi edindi. Eğitim boyunca hem keyifli vakit geçiren hem de algoritmik düşünme ve kodlama konularında bilgi birikimi kazanan öğrenciler, 16 saat süren eğitimin sonunda sertifikalarını teslim aldı.

Kodlama eğitimi ile çocukların, algoritmik düşünme sistemine adapte olması hedefleniyor. Ezbere dayalı eğitim sistemi yerine, düşünen, yaratıcı zekası gelişmiş, fikirlerini cesaretle ortaya koyan bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak amaçlanıyor.Tofaş, çocukların hayatta karşılaştığı sorunları kolaylıkla çözme yetkinliğine sahip olabilmesinin amaçlandığı kodlama projesini, yeni eğitim ve öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli olarak Bursa ve çevresindeki okullarda sürdürmeyi planlıyor.

Belirlenecek okullarda, eğitmen ve eğitim sırasında kullanılacak olan tüm ekipmanın Tofaş tarafından sağlanacağı kodlama projesiyle 2019'da 6 okuldaki öğrencilere yarar sağlanması hedefleniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 15:16
  1. kodlama
  2. TOFAŞ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aksa Fırat Elektrik'ten çocuklara karne hediyesi
    1. Aksa Fırat Elektrik'ten çocuklara..
    2. Mehmet Metiner: Murat Alan'a yapılan..
    3. Sınav kaygısına nefes egzersizi
    4. Otizmli öğrenci okul birincisi oldu
    5. Yaşanan ölümlere değil, çıkan..
    6. Tavuk suyu buzdolabında kaç gün..
    7. Yeni Zelanda katliamcısı duruşmayı..
    8. NEÜ’lü öğrenci katıldığı yarışmadan..
    9. Mersin’de yaklaşık 400 bin öğrenci..
    10. Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları isim..
    11. Kornea naklinde bekleme süresi..
    12. Tuzla'da çocuğu darbeden kişi tahliye..
    13. Siirt’te biçerdöver kontrolleri başladı
    14. Pakistan'da İslamabad Belediyesine..
    15. TEPSAM’dan jandarmaya kutlama mesajı
    16. Assange'ın iade davası gelecek yıl..
    17. DİSK Bölge Temsilcisi Cumali..
    18. Kabadüz’de halk günü
    19. İstanbul Emniyeti, şehirde kuş..
    20. İlkadım’da ekipler yağmur sonrası..
    21. Yakutiye Belediye Başkanı Uçar,..
    22. Aztopal: “İnce eleyip sık dokuyacağız,..
    23. Kanseri yenen tiyatrocu, Sağlıkta Kal..
    24. Yükseköğretime Geçiş Sınavı öncesinde..
    25. Yıldırım'dan karne mesajı
    26. Didim’de “Kucaklaşma Zamanı”..
    27. Didim’de sokak hayvanları için..
    28. 1 milyondan fazla Rus polis için..
    29. Didim’de karne sevinci
    30. Merkez Haziran ayı beklenti anketini..
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'
    MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...