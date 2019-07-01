TOFAŞ, Devin Williams ile anlaştı



BURSA (AA) - Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, ABD'li oyuncu Devin Williams ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Buducnost VOLI'de forma giyen Devin Williams ile anlaşma sağlandığı belirtildi. 2018-2019 sezonuna Büyükçekmece Basketbol'da başlayan 25 yaşındaki pivot, forma giydiği 17 maçta 17,7 sayı ve 11,9 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etmişti. Daha sonra THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Buducnost VOLI'yle anlaşan Devin Williams, bu takımla çıktığı 6 karşılaşmada 3,3 sayı ve 2,5 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

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