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TOFAŞ, Cedevita Zagreb'e konuk olacak

- Mavi-yeşilli basketbol takımı, ULEB Avrupa Kupası B Grubu 10. ve son hafta maçında yarın deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Cedevita Zagreb ile karşılaşacak

17 Aralık 2018 Pazartesi 15:15
TOFAŞ, Cedevita Zagreb'e konuk olacak


BURSA (AA) - TOFAŞ, Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu 10. ve son hafta maçında yarın Hırvatistan temsilcisi Cedevita Zagreb ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Dom Sportova Zagreb'de oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak ve Tivibu Spor'dan canlı yayımlanacak.

Geçen hafta evinde Fransa temsilcisi Limoges ile yaptığı maçı kaybederek son hafta öncesi gruptan çıkma şansını oldukça zora sokan mavi-yeşillilerin son 16 turuna kalabilmesi için Cedevita Zagreb karşılaşmasından galibiyetle ayrılıp, 19 Aralık Çarşamba günü oynanacak müsabakada Limoges'un Polonya ekibi Arka Gdynia'ya yenilmesi gerekiyor.

TOFAŞ, geride kalan 9 maçta yaşadığı 3 galibiyet ve 6 yenilgiyle 6 takımlı grupta 5. sırada bulunuyor. Gruptan çıkmayı garantileyen Cedevita Zagreb ise 5 galibiyet, 4 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor.

Limoges'un 3 galibiyet ve 6 yenilgiyle 4. basamakta yer aldığı grupta son 16 turu şansını kaybeden Arka Gdynia, 1 galibiyet ve 8 mağlubiyetle son sırada bulunuyor.

Mavi-yeşilli ekipte karşılaşma öncesi eşi doğum yapan Demonte Harper ile çifte lisansla formasını giydiği Bursaspor'da önceki gün maça çıkan Emre Tanışan kadroda yer almıyor.

Gaziantep deplasmanı sonrası İstanbul'da konakladıktan sonra bugün Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e geçen TOFAŞ, akşam saatlerinde ve maç sabahı yapacağı idmanla karşılaşma için hazırlıklarını tamamlayacak.

İki takım arasında Bursa'da oynanan mücadelede TOFAŞ, rakibini 94-89 mağlup etmişti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 15:15
  1. Basketbol
  2. Cedevita Zagreb
  3. TOFAŞ
  4. ULEB Avrupa Kupası

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