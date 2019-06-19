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Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi, yaz tatilinde de ziyaretçilerini bekliyor

Tofaş'ın 2002 yılında Bursa'ya kazandırdığı, Türkiye'nin ilk ve tek Anadolu Arabaları Müzesi ve Sanat Galerisi, yaz tatilinde de misafirlerini bekliyor- Türkiye otomotiv sanayinin gelişimine ışık tutarak Anadolu'da tarih boyunca ortaya çıkan araba kültürü ve bu kültürün getirdiği birikimin aktarıldığı müzede, aynı zamanda Tofaş tarafından üretilen modeller de sergileniyor

19 Haziran 2019 Çarşamba 10:44
Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi, yaz tatilinde de ziyaretçilerini bekliyor

İSTANBUL (AA) - Tofaş'ın 2002 yılında Bursa’ya kazandırdığı, Türkiye'nin ilk ve tek Anadolu Arabaları Müzesi ve Sanat Galerisi, 2018-2019 eğitim öğretim döneminin sona ermesiyle başlayan yaz tatilinde de ziyaretçilerini bekliyor.

Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, ziyaretçiler, toplam 17 bin metrekare yeşil alan içerisinde yer alan Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi'ni gezdikten sonra Fayton Kafe'de keyifli vakit geçirebiliyor.

Müzede, otomotiv sanayinin gelişimi, yüzlerce yıl öncesine ait bir tekerlekten yola çıkılarak canlı ve etkili bir anlatımla aktarılıyor, Tofaş tarafından üretilen motorlu araçlara kadar uzanan bir zaman tüneline giriliyor.

Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi'nde, 2 bin 600 yıl önce yapılan arabanın Bursalı ustaların elinden yeniden canlandırılmış halinin yanı sıra tekerlekler, geleneksel araba atölyeleri, motorlu ve motorsuz araçlar sergileniyor.

- Yüz binlerce ziyaretçiyi konuk etti


Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi'nin içinde bulunduğu Umurbey Parkı kompleksi içinde yer alan 2008'de restorasyonu tamamlanarak aynı yıl ziyarete açılan Umurbey Hamamı'ndaki Tofaş Sanat Galerisi de bugüne kadar yüz binlerce ziyaretçiyi konuk etti.

Galeride sırasıyla "Piemonte Torino Design", "40.Yılında Tofaş ve Vehbi Koç", "Eski Hamam Eski Tas" sergilerinin yanı sıra "Oyuncak", "Zaman Makineleri Saat" sergileri ile birlikte "İşte Benim Zeki Müren" sergisi de düzenlendi.

Tofaş Sanat Galerisi'nde şu anda "Kantarın Topuzu: Teraziler, Ağırlıklar, Ölçü Aletleri" sergisi ziyaretçilerini bekliyor. Halen devam eden sergide, terazi ve kantarların mutfaktan ticaret hayatına, ekonomiden bilime ve kültürel yaşama açılan bir yelpazede insan hayatında bıraktığı izlere yakından tanıklık etme imkanı sunuluyor.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 10:44
  1. TOFAŞ
  2. Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi

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