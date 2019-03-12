Toçoğlu veda ziyaretlerine devam ediyor

BAM Cumhuriyet Başsavcısı, BAM Başkanı, Adalet Komisyonu Başkanı ve Cumhuriyet Başsavcısını Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ziyaret etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, 31 Mart seçimleri sonrasında görevi devredecek olması sebebiyle ziyaretlerini sürdürüyor. İlk olarak Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Musa Çatal ve Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Nuri Koçer’le bir araya gelen Başkan Toçoğlu, daha sonra Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Sertaç Kesler ve Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun’la buluştu.

Başkan Toçoğlu Ziyaretlerde yaptığı açıklama, “Kardeşlik coğrafyası Sakaryamızda huzuru ve kardeşliği pekiştiren şehrimizin hukuk ve adalet başkanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz. 10 yıllık süreci geride bırakıyoruz. Bu süreçte her zaman şehrimiz ortak paydasında buluştuk ve Sakarya’nın yararına olacak tüm çalışmalarda yer aldık. Bu birlik ve beraberliğimizle tüm şehirlere örnek olduk. Bu birlik ve beraberliğe katkıda bulunan tüm kurumlarımıza şükranlarımı sunuyorum. İnşallah Sakarya kardeşliğin şehri olmaya devam edecek” dedi.