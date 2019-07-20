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Toç Bir-Sen’den tarım sektörüne katkı sunacak bir eser daha

Toç Bir-Sen sosyal sorumluluk projelerinden birini daha hayata geçirerek, ‘Tarım ve Gıda Politikalarına’ ilişkin yeni bir kaynak kitabını sektör temsilcileriyle buluşturuyor.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:50
Toç Bir-Sen’den tarım sektörüne katkı sunacak bir eser daha

Toç Bir-Sen sosyal sorumluluk projelerinden birini daha hayata geçirerek, ‘Tarım ve Gıda Politikalarına’ ilişkin yeni bir kaynak kitabını sektör temsilcileriyle buluşturuyor.


Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası (Toç Bir-Sen), tarımın ve gıdanın dününü, bugününü ve yarınını gözler önüne serecek bir kaynak çalışmaya daha imza attı.


“Küresel ve Ulusal Ölçekte Tarım ve Gıda Politikaları, Gerçekler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” isimli kitapla ilgili bir açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, tarım ve gıda konusunda çok yönlü araştırmaların ardından elde edilen verilerin titizlikle incelenmesi ve ortaya çıkan sorunlara gerçekçi ve hayata geçirilebilir çözüm önerileri sunması yönüyle bu kitabın sektörel anlamda bir kaynak kitap olacağını kaydetti.


Dünyada ve Türkiye’de ‘Tarım ve Gıda’da yaşanan değişimin ve sektörün geleceğine ışık tutacak, gerçek ve çarpıcı araştırmaların yer aldığı bu eser ile tarım ve gıda sektörüne katkı sunmak istediklerini dile getiren Öztürk, “Tarım ve gıda sadece ülkemiz için değil tüm dünya için stratejik ve hayati öneme sahip iki kritik alan. Buna karşın Dünya nüfusu hızla artarken ne yazık ki günümüzde tarımsal üretim aynı hızla artırılamıyor. Bu da ikame edilemez özelliğiyle yaşamın güvencesi olan tarıma ve güvenilir gıdaya olan ihtiyacın her geçen gün katlanarak artmasına neden oluyor. Bizler de tarım sektörünün en önemli temsilcilerinden biri Toç Bir-Sen olarak; bu akademik çalışma ile temelde üyelerimizin mesleki bilgi ve donanımlarını artırmayı, sektörümüze, üreticilerimize, çiftçilerimize ve öğrencilere, tarımın ve gıdanın stratejik önemi, sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin bilgi sunarak ‘Tarım ve Gıda’ya gerekli duyarlılığın artırılmasını hedefledik" dedi.


Öztürk, sağlıklı bir toplumun ve bilinçli bir neslin devamı ancak hayatın kaynağı olan toprak ve gıda ile mümkün olduğunun da altını çizere, “Toprağa da güvenilir gıdaya da sahip çıkalım” mesajını verdi.


Kitapta, dünyada ve ülkemizde ‘Tarım ve Gıda’da yaşanan değişimin ve sektörün geleceğine ışık tutacak, gerçek ve çarpıcı araştırmaların yer aldığı, Tarım Devriminden Dünyada Tarım ve Gıda Sektörüne, Tarım ve Gıdanın Ana Sektörler Bazında Değerlendirilmesinden Genetiği Değiştirilmiş Organizmalara kadar çok çarpıcı konular okuyucuyla paylaşılmakta.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:50
  1. kitap

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