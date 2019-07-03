0553 313 94 23

TOÇ Bir-Sen’den tarım sektörüne ışık tutacak bir başucu kitabı

Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ Bir-Sen), tarım sektörünün tüm paydaşlarına katkı sağmak için ‘Rakamlarla Tarım Sektörü’ isimli bir kitap yayımladı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:54
TOÇ Bir-Sen’den tarım sektörüne ışık tutacak bir başucu kitabı

Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ Bir-Sen), tarım sektörünün tüm paydaşlarına katkı sağmak için ‘Rakamlarla Tarım Sektörü’ isimli bir kitap yayımladı.


Ülke tarımına ilişkin rakamların dünü ve bugününün yer aldığı kitapta istihdamdan enflasyona, büyümeden dış ticarete, üretim değerlerinden gıda güvenliği endeksine, tarım alanlarından hayvancılığa kadar pek çok bilgi en güncel haliyle yer alıyor. Kitapla ilgili bir açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve TOÇ Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, hazırladıkları kitap ile ülke tarımının yaşadığı değişim ve dönüşümü gözler önüne sermek istediklerini kaydetti. Öztürk, “Rakamlarla Tarım Sektörü" adlı yayının şu an tarıma ilişkin en güncel bilgileri barındırması sebebiyle sektörde çalışan ve sektöre ilgi duyan herkesin başucu kitabı olacağını söyledi. Tarımın Türkiye açısından önemine vurgu yapan Öztürk, “Tarım, ülke beslenmesinin sağlanması, milli gelir ve istihdama olan katkısı, sanayi sektörünün ihtiyacı olan hammaddelerin temini ve ülke kalkınmasına katkılarından dolayı ülkemiz açısından vazgeçilmez bir sektördür. Bugün tüm dünyada tarımda arzu edilen seviyeye ulaşmak için mevcut durum ve buna bağlı olarak varılması gereken hedeflerin doğru belirlenmesi giderek daha çok önem kazanmaktadır. Mevcut durumu ortaya koymanın temelinde de sağlıklı bir veri akışı ile istatistiğin önemi ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde tarım sektörüne dair farklı kaynaklardan bir takım istatistiksel rakamlar sektör çalışanlarına kaynak teşkil edecek şekilde servis edilmektedir. Bizler de tarım ve ormancılık hizmet kolunun yetkili sendikası olarak tarım alanında tutulan bazı istatistiki veriler arasından mukayese niteliğindeki öne çıkan ve önem arz eden en temel verileri sizlerle paylaşarak ülke tarımımızın yaşadığı değişim ve dönüşümü gözler önüne sermek istedik” dedi.


Öztürk, kitabın tüm Türkiye’de Tarım ve Orman İl Müdürlüklerinin yanı sıra, Cumhurbaşkanlığına, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna, bakanlıklara, Tarım Meslek Liselerine ve üniversitelerin ilgili bölümlerine de ulaştırılarak güncel bilgi ve verilere ulaşmalarının sağlanacağını kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:54
  1. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa, günün ilk yarısında geriledi
    1. Borsa, günün ilk yarısında geriledi
    2. Kağıthane’de durdurulan otomobilin..
    3. Kurs Öğrencilerinden Gıda Bankasına..
    4. Orka Holding'den 180 gramlık "uçan..
    5. Heyecanlandıran açıklama! Üretim..
    6. Japonya'da sel felaketi! 800 bin kişi..
    7. Hindistan’da baraj patladı: 6 ölü
    8. Türk kahvesini cezve yerine fincanda..
    9. Gençlerbirliği'nde yeni sezon..
    10. Başkan Kocaman çalışmaları yakından..
    11. Başkan Söğüt, “Hizmet aşkımız kenti..
    12. Alanyaspor Siopis’i renklerine bağladı
    13. Evlendiğinde yumurta bile kıramıyordu,..
    14. Yüksek lisans başvuru tarihleri..
    15. Bahçeli’ye özel tasarım tespih
    16. Interpol’ün listesindeki 2 DEAŞ’lı..
    17. TÜFE Balıkesir ve Çanakkale’de arttı
    18. Bebeğin kimlik belgesi eve gönderilecek
    19. (Özel haber) Tamer Taşpınar: “Halterde..
    20. Düzce'de silahlı kavga! 2 yaralı
    21. Karpuz hala yarım satılıyor
    22. Çocuğu gibi büyüttüğü kuzusu peşinden..
    23. Gelibolu’da anız yangını ormana sıçradı
    24. Bolu’da uyuşturucu madde ile yakalanan..
    25. Dünya şampiyonluğuna engel yok
    26. Diyadin Kaymakamlığından ’arbede’..
    27. Afrika Birliği, Libya’daki hava..
    28. Eda Özrodop’tan büyük başarı
    29. TOÇ Bir-Sen’den tarım sektörüne ışık..
    30. Geçici orman işçilerine bürokrasi engeli
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz