Toç Bir-Sen’den kadro açıklaması

Toç Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından sözleşmeleri personellerin kadroya geçirilmesi konusunda basın açıklaması yapıldı.

Sözleşmeli personellerin zaman kaybedilmeden kadroya geçirilmesi konusunda açıklamalarda bulunan Toç Bir- Sen Adıyaman Şube Başkanlığı ve üyeleri yapılan açıklama sonrasında da milletvekillerine durumla alakalı olarak PTT’den mektuplar gönderildi.

PTT İl Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen basın açıklamasını okuyan Toç Bir- Sen Adıyaman Şube Başkanı Faysal Ünsal, “Toç Bir- Sen olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen ve sözleşmeli personeli öz üvey evlat ayrıştıran yasa teklifindeki adaletsizliğin bir an önce düzeltilmesi noktasında sesimizi duyurmak için bir araya geldik.

Toç Bir- Sen il ve şube başkanlıklarımızca 81 ilde eş zamanlı olarak milletvekillerimize mektup gönderiyor ve bir kez daha hakkımız olanı istiyor kadro mücadelemizi destek bekliyoruz.Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde sözleşmeli personelin sözleşme sürülerinin 4+2’den 3+1’e, düşürülmesine yönelik içinde pek çok eksikliği ve eşitsizliğin dolu olduğu yasa kabul edildi. Sözleşmeli olarak görev yapan öğretmen, sağlık çalışanı ve din görevlilerinden bir kısmına yönelik yapılan söz konusu iyileştirme de diğer kamu kurumlarında ve unvanlarda görev yapan personelin yer almaması hiç kuşkusuz çalışma barışını derinden sarsacak çalışanların moral ve motivasyonunu düşürecektir. Sorun çözmekte ziyade sorunları çoğaltıp çalışma barışını ve adaletine yani bir eden bu düzenleme bu haliyle asla doğru değildir. Yıllardır iş güvencesi kırmızı çizgimiz diyerek her platformda kadrolu istihdamın hayati bir gereklilik olduğu bilinciyle ile 4B ile kardeşlerimizin 4A kadrosuna geçirilmesi için mücadele ederken, bugün bir de sözleşmeli personeli bu düzenleme ile kendi aralarında eşitsizce ayıran kanuni düzenleme hiçbir şekilde kabul edilemez.

Bazı kamu çalışanları bu düzenleme ile sevindirilirken diğerlerine üvey evlat muamelesi yapılması toplumsal ve çalışma hayatındaki dengeyi bozmanın yanı sıra anayasamızın temel eşitlik ilkesi ile asla bağdaşmamaktadır. Biran önce sözleşmeleri sona erdirecek ve ayrım yapmaksızın tüm sözleşmeleri kapsayacak şekilde yeni bir adımın atılması için ilgilileri aklıselim davranmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Yapılan konuşmalar sonrası PTT’den milletvekillerine konuyla alakalı olarak mektuplar gönderildi.