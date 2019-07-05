Toç Bir-Sen üyeleri TBMM’ye mektup gönderdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde sözleşmeli olarak görev yapan öğretmen, sağlık çalışanı ve din görevlilerinden bir kısmına yönelik sözleşme sürelerinin 4+2’den 3+1’e düşürülmesine yönelik yasa değişikliğine karşı Memur-Sen’e bağlı Toç Bir-Sen ve Bayındır Memur-Sen sözleşmeli personeller ile birlikte TBMM’ye mektup gönderdi.

Kayseri Gar’ında bulunan PTT Şubesi’nde toplanan sendika üyeleri adına konuşma yapan Toç Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Murat Kuzkale; “Hakkımız olanı istiyor, kadro mücadelemize destek bekliyoruz” dedi. Kuzkale; “Toç Bir-Sen ve Bayındır Memur-Sen il ve şube başkanlıklarımızca 81 ilde eş zamanlı olarak milletvekillerimize mektup gönderiyor ve bir kez daha ‘hakkımız olanı istiyor, kadro mücadelemizde destek bekliyoruz’ diye haykırıyoruz. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz günlerde Türkiye büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) sözleşmeli personelin sözleşme sürelerinin 4+2’den 3+1’e düşürülmesine yönelik içinde pek çok eksikliğin ve eşitsizliğin olduğu yasa kabul edildi. Sözleşmeli olarak görev yapan öğretmen, sağlık çalışanı ve din görevlilerinden bir kısmına yönelik yapılan söz konusu iyileştirmede diğer kamu kurumlarında ve unvanlarda görev yapan personelin yer almaması hiç kuşkusuz çalışma barışını derinden sarsacak, çalışanların moral ve motivasyonunu düşürecektir. Sorun çözmekten ziyade sorunları çoğaltıp çalışma barışını ve adaletini yerle bir eden bu düzenleme bu haliyle asla doğru değildir. Yıllardır; ‘İş güvencesi kırmızı çizgimizdir’ diyerek her platformda kadrolu istihdamın hayati bir gereklilik olduğu bilinciyle 4/B’li kardeşlerimizin 4/A kadrosuna geçirilmesi için mücadele ederken, bugün bir de sözleşmeli personeli bu düzenlemeyle kendi aralarında eşitsizce ayıran kanuni düzenleme hiçbir şekilde kabul edilemez. Ayrıca; geçtiğimiz gün meclisteki Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşüldüğü genel kurulda, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler’in ‘personel rejimine ilişkin farklı talepler olduğunu biliyoruz ve önümüzdeki dönemde AK Parti olarak bunları ilgili paydaşlar ve kurumlarla görüşerek kapsamlı bir şekilde ele alacağız’ sözlerinin takipçisi olacağız” dedi.

Konuşmaların ardından sendika üyeleri, ellerindeki mektupları TBMM’ye göndermek üzere PTT’ye teslim etti.