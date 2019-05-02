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Tobruk meclisinden ayrılan milletvekillerinden Hafter'e tepki

02 Mayıs 2019 Perşembe 21:22
Tobruk meclisinden ayrılan milletvekillerinden Hafter'e tepki

TRABLUS (AA) - Tobruk'taki Temsilciler Meclisinden (TM) ayrılan milletvekilleri, Libya'nın başkenti Trablus'ta General Halife Hafter'in saldırılarını kınamak için toplandı.

TM'den ayrılan çoğunluğu batı bölgelerinden bir grup milletvekili, Hafter'in saldırılarını kınamak için Trablus'ta bir araya geldi.

En yaşlı üye sıfatıyla Sadık el-Kehili'nin başkanlık ettiği oturuma, batı bölgelerinden aşiret şeyhleri ile belediye başkanları da katıldı.

Trablus'a yapılan saldırıların kınandığı oturumda Hafter'e bir an önce savaşı durdurma çağrısında bulunuldu.

TM'den ayrılan 41 milletvekili geçen pazartesi günü Trablus'ta istişare oturumu gerçekleştirmiş, perşembe günü resmi bir oturum yapılması kararlaştırılmıştı. Düzenlenecek oturumda Hafter'in saldırıları ve Meclis Başkanlığına Hafter'i destekleyen Akile Salih'in yerine yeni bir ismin seçilmesi konularının görüşülmesine karar verilmişti.

Tobruk merkezli TM'ye bağlı Ulusal Güvenlik ve Savunma Komitesi, batı bölgesi milletvekilleri tarafından atılan bu adımı, "yeni bir organ oluşturma ve safları bölme girişimi" şeklinde değerlendirerek tepki göstermişti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar yaklaşık bir aydır devam ediyor.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 21:22
  1. Halife Hafter
  2. Libya
  3. Trablus

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