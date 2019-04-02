TOBB'dan "KDV indirimi" açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, mobilya sektöründeki KDV indirim süresinin, 30 Haziran'a kadar uzatıldığını anımsatarak, "O tarih geldiğinde, piyasadaki duruma bakacağız. Sizlerin de görüşünü alarak, hükümetimizden bu konuyu yeniden değerlendirmesini isteyeceğiz. Elbette asıl olması gereken bu KDV indiriminin kalıcı olması." dedi.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen MODEF 2019 41. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı törenle başladı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, fuarın açılışında, seçim sonuçlarının Türkiye ve Türk milleti için hayırlı olmasını dilediğini, 4,5 yıllık seçimsiz dönemin ilk gündem maddesinin ekonomi olması gerektiğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, ekonomide atılacak çok adım olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yapılacak daha çok işimiz var. Bu dönemi, kesintisiz bir icraat dönemine çevirmeliyiz. Ekonomiye odaklanabileceğimiz, ekonominin temellerini daha güçlendirecek yapısal reformları hayata geçirebileceğimiz bu dönem, ülkemiz için çok büyük bir önem taşıyor. Bugün güzel bir tesadüf, feyiz ve bereketin arttığı mübarek bir gece olan Miraç Kandili. Miraç, tüm Müslümanlar için, kendine çeki düzen verme, yenilenme, geleceğe ümitle bakma fırsatıdır. Günümüzde artık sadece üretmek yetmiyor. Ürettiğimizi marka haline getirip, dünyaya açmak lazım. Tanıtmak lazım. İşte İnegöl, şimdi bu vizyonla hareket ediyor. Çok doğru bir iş yapıyor Sizler bu fuarla, hem şehrinize, hem de kendi değerimize, kendi ürünümüze sahip çıkıyorsunuz."

İnegöl'de mobilya sektörünün 100 yıllık geçmişe sahip olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "İnegöl, Türkiye'nin mobilya ihracatının yüzde 17'sini tek başına yapıyor. Esasında, mobilya sektörü, ülkemizin bir başarı hikayesi. Üretim, istihdam ve ihracatta, büyük pay sahibi. Zira yüzde 80 gibi gayet yüksek bir yerlilik oranına sahip. Cari fazla veriyor ve ülkemize net döviz kazandırıyor. Doğrudan ve dolaylı olarak 500 bin kişiye istihdam sağlıyor." dedi.

"Sektörde girdi-çıktı KDV faklılığı çözülmeli"

TOBB'un her zaman mobilya sektörünün yanında durduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Son yapılan düzenlemeyle, mobilya sektöründeki KDV indirim süresi, 30 Haziran'a kadar uzatıldı. O tarih geldiğinde, piyasadaki duruma bakacağız. Sizlerin de görüşünü alarak, hükümetimizden bu konuyu yeniden değerlendirmesini isteyeceğiz. Elbette asıl olması gereken bu KDV indiriminin kalıcı olması. Mobilya sektöründe girdi-çıktı KDV farklılığı sorununun da kalıcı bir şekilde çözülmesi gerekiyor." diye konuştu.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve MODEF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ da İnegöl'ün Türkiye'nin en büyük ekonomiye sahip kentlerinden biri olduğunu kaydederek, "Fuar organizasyonu İnegöl için çok önemlidir. İnegöl'de üretim yapan 160 firmamız bugün bu fuarımıza iştirak ediyor." ifadesini kullandı.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç ise Türkiye'nin son 15 yılda mobilya alanında dünyada söz sahibi ülkelerden biri olduğunu aktardı.

Güleç, KDV indirimiyle ilgili olarak, "KDV sorunu bizim için önemliydi, hükümetimiz bu konuda indirimler gerçekleştirdi. Bugün dünyanın 13’üncü büyük ekonomisiyiz. Mobilya üretenlerin yüzde 51’i gelişmiş ülkelerdir. Bizler de 13. büyük üretici olarak bunu daha fazla önemsememiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Açılış törenine Bursa Valisi Yakup Canbolat, İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, BTSO Başkanı İbrahim Burkay'ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Fuar, 6 Nisan'a kadar gezilebilecek.