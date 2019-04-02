0553 313 94 23

TOBB'dan "KDV indirimi" açıklaması

KDV indirimine ilişkin açıklamalarda bulunan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Asıl olması gereken bu indirimin kalıcı olması" ifadelerini kullandı.

02 Nisan 2019 Salı 17:36
TOBB'dan "KDV indirimi" açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, mobilya sektöründeki KDV indirim süresinin, 30 Haziran'a kadar uzatıldığını anımsatarak, "O tarih geldiğinde, piyasadaki duruma bakacağız. Sizlerin de görüşünü alarak, hükümetimizden bu konuyu yeniden değerlendirmesini isteyeceğiz. Elbette asıl olması gereken bu KDV indiriminin kalıcı olması." dedi.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen MODEF 2019 41. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı törenle başladı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, fuarın açılışında, seçim sonuçlarının Türkiye ve Türk milleti için hayırlı olmasını dilediğini, 4,5 yıllık seçimsiz dönemin ilk gündem maddesinin ekonomi olması gerektiğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, ekonomide atılacak çok adım olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yapılacak daha çok işimiz var. Bu dönemi, kesintisiz bir icraat dönemine çevirmeliyiz. Ekonomiye odaklanabileceğimiz, ekonominin temellerini daha güçlendirecek yapısal reformları hayata geçirebileceğimiz bu dönem, ülkemiz için çok büyük bir önem taşıyor. Bugün güzel bir tesadüf, feyiz ve bereketin arttığı mübarek bir gece olan Miraç Kandili. Miraç, tüm Müslümanlar için, kendine çeki düzen verme, yenilenme, geleceğe ümitle bakma fırsatıdır. Günümüzde artık sadece üretmek yetmiyor. Ürettiğimizi marka haline getirip, dünyaya açmak lazım. Tanıtmak lazım. İşte İnegöl, şimdi bu vizyonla hareket ediyor. Çok doğru bir iş yapıyor Sizler bu fuarla, hem şehrinize, hem de kendi değerimize, kendi ürünümüze sahip çıkıyorsunuz."

İnegöl'de mobilya sektörünün 100 yıllık geçmişe sahip olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "İnegöl, Türkiye'nin mobilya ihracatının yüzde 17'sini tek başına yapıyor. Esasında, mobilya sektörü, ülkemizin bir başarı hikayesi. Üretim, istihdam ve ihracatta, büyük pay sahibi. Zira yüzde 80 gibi gayet yüksek bir yerlilik oranına sahip. Cari fazla veriyor ve ülkemize net döviz kazandırıyor. Doğrudan ve dolaylı olarak 500 bin kişiye istihdam sağlıyor." dedi.

"Sektörde girdi-çıktı KDV faklılığı çözülmeli"

TOBB'un her zaman mobilya sektörünün yanında durduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Son yapılan düzenlemeyle, mobilya sektöründeki KDV indirim süresi, 30 Haziran'a kadar uzatıldı. O tarih geldiğinde, piyasadaki duruma bakacağız. Sizlerin de görüşünü alarak, hükümetimizden bu konuyu yeniden değerlendirmesini isteyeceğiz. Elbette asıl olması gereken bu KDV indiriminin kalıcı olması. Mobilya sektöründe girdi-çıktı KDV farklılığı sorununun da kalıcı bir şekilde çözülmesi gerekiyor." diye konuştu.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve MODEF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ da İnegöl'ün Türkiye'nin en büyük ekonomiye sahip kentlerinden biri olduğunu kaydederek, "Fuar organizasyonu İnegöl için çok önemlidir. İnegöl'de üretim yapan 160 firmamız bugün bu fuarımıza iştirak ediyor." ifadesini kullandı.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç ise Türkiye'nin son 15 yılda mobilya alanında dünyada söz sahibi ülkelerden biri olduğunu aktardı.

Güleç, KDV indirimiyle ilgili olarak, "KDV sorunu bizim için önemliydi, hükümetimiz bu konuda indirimler gerçekleştirdi. Bugün dünyanın 13’üncü büyük ekonomisiyiz. Mobilya üretenlerin yüzde 51’i gelişmiş ülkelerdir. Bizler de 13. büyük üretici olarak bunu daha fazla önemsememiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Açılış törenine Bursa Valisi Yakup Canbolat, İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, BTSO Başkanı İbrahim Burkay'ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Fuar, 6 Nisan'a kadar gezilebilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 17:36
  1. İstanbul
  2. Bursa
  3. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
  4. TOBB
  5. Rifat Hisarcıklıoğlu
  6. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı
  7. Yavuz Uğurdağ
  8. Ahmet Güleç

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yabancı düşmanlığı ve ırkçılığa karşı, insanlığın ortak sesinin duyulması şart. Dolayısıyla işte tam burada ve şu anda, göçmenler, azınlıklar ve bütün inanç sahipleri de dahil olmak üzere hepimizin, tek bir bütün olan i
    1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    2. Beykoz, Çekmeköy ve Fatih’te oylar..
    3. Eski Cezayir Cumhurbaşkanı,..
    4. Belediye binasının emniyete verildiği..
    5. Türkan Şoray sevenleriyle bir araya..
    6. Elazığ’da terör operasyonu
    7. Eklem Romatizması nedir? Eklem..
    8. Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 11..
    9. Hasan Hakanoğlu mazbatasını aldı
    10. OKA’dan TR83 Bölgesi ihracat ithalat..
    11. Musul’da sudan çıkarılan ceset sayısı..
    12. DERLEME - Yurt genelindeki seçim..
    13. İki köyde oylar eşit çıktı, muhtar..
    14. Antalya'da pompalı tüfek dehşeti!
    15. ALKÜ öğrencilerinin projeleri TÜBİTAK..
    16. Benzine 19 kuruş zam
    17. Çavuşoğlu'ndan dünyaya çağrı
    18. Anne Şehir Projesi ikinci baharı..
    19. Hafta sonu hangi ilçe nüfus..
    20. Lezzetli avokado seçmenin 5 püf noktası
    21. Süleyman Kılınç mührü aldı
    22. Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa..
    23. Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç,..
    24. Serbest piyasada altın fiyatları
    25. MHP İl Başkanı Pehlivan,..
    26. ABD'den bir 'F-35' hamlesi daha! Türk..
    27. İstanbul Valiliğinden açıklama
    28. Müdür yardımcısının öğrencisi..
    29. TOBB'dan "KDV indirimi" açıklaması
    30. Aydın Büyükşehir’den kandil lokması
    Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama
    Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama
    Komünist Başkan Maçoğlu'ndan ilk açıklama
    Komünist Başkan Maçoğlu'ndan ilk açıklama
    Sadece 1 oy farkla AK Parti kazandı!
    Sadece 1 oy farkla AK Parti kazandı!
    11 oyla AK Parti kazandı! Sonuçlara itiraz edildi
    11 oyla AK Parti kazandı! Sonuçlara itiraz edildi
    YSK Başkanı'ndan açıklama
    YSK Başkanı'ndan açıklama

    Günün Karikatürü

    2 Nisan 2018
    İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu
    İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu
    3 oy farkla kazandı
    3 oy farkla kazandı