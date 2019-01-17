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TOBB'dan Erzurum'a 16 derslikli ortaokul

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Pasinler ilçesinde yaptırılan Efkan Ala İmam Hatip Ortaokulunun açılışına katıldı, öğrencilere hediye verdi- AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala:- "Burada çocuklarımız en güzel eğitimi alacak. Pasinler'e yakışır, milletin teveccühüne layık bir okul oldu"

17 Ocak 2019 Perşembe 19:18
TOBB'dan Erzurum'a 16 derslikli ortaokul

ERZURUM (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Erzurum'da yaptırılan Efkan Ala İmam Hatip Ortaokulu TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katıldığı törenle açıldı.

Pasinler ilçesindeki 16 derslikli okulun açılışına Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok katıldı.

Efkan Ala, açılışta yaptığı konuşmada, sadece bir defa dile getirilmesinin ardından TOBB tarafından okulun memleketine hemen yaptırıldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Burada çocuklarımız en güzel eğitimi alacak. Pasinler'e yakışır, milletin teveccühüne layık bir okul oldu. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Lütfü Yücelik de hemen yurt sorununu çözdü. Pasinler'e hem okul hem de yurt kazandırıldı. Hayırlı ve uğurlu olsun."

Hisarcıklıoğlu da Efkan Ala'ya ülkeye vermiş olduğu hizmetler dolayısıyla teşekkür ederek, "Pasinler ilçemize yakışır bu okulumuzdan mezun olacak öğrencilerimiz de Efkan Ala ve hizmetlerini unutmayacaklar." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dualarla açılış kurdelesini kesen protokol, dersliklerde incelemelerde bulundu, öğrencilere hediye verdi.

Hisarcıklıoğlu ve katılımcılar daha sonra Erçimsan Holding tarafından, Efkan Ala İmam Hatip Ortaokulunun yanında yaptırılan 200 öğrenci kapasiteli Ekrem Ceylan Öğrenci Yurdunun da açılışını gerçekleştirdi.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 19:18
  1. Efkan ALA
  2. Erzurum
  3. okul açılışı
  4. TOBB

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