TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Ülken’den ETSO’ya ziyaret

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası (AYTO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nı (ETSO) ziyaret etti.

Erzurum ziyaretinde dün Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası ile Oltu Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret eden TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Ülken’i bugünkü ETSO’yu ziyaretinde; Meclis Başkanı Saim Özakalın ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Polat ile Yönetim Kurulu Üyeleri; Şevket Demir ve Murat Turan ağırladı. Meclis Üyesi Celalettin Çetinkaya ile ETSO Genel Sekreter Vekili Kürşat Karagöl’ün de hazır bulunduğu ziyarette Meclis Başkanı Saim Özakalın, aynı zamanda ETSO ile kardeş Oda olan Aydın Ticaret Odası’nın Yönetim Kurulu Başkanı Ülken’i ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek kendisine Erzurum’un sosyo-ekonomik yapısı hakkında bilgiler verdi.

Konuşmasında, Erzurum’un bölgenin merkezi konumunda bulunduğunu, ticaret ve ekonomi anlamında tarihi boyunca bölgedeki iller ve sınır komşusu ülkeler için bir kavşak noktası olduğunu anlatan Özakalın, şehrin ve bölgenin dinamiklerinin harekete geçmesi ve ekonomik anlamda arzu edilen seviyeye ulaşması için kapsamlı desteklere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Daha önceki yıllarda bölgede uygulanan ve iş dünyasına sağladığı katkıları her zaman memnuniyetle ifade edilen 5084 sayılı kanundaki gibi teşviklerin, eski yeni ayrımı gözetmeksizin yeniden uygulanması gerektiğini kaydeden Özakalın, firmalara gerek enerji, gerekse SGK ve vergi destekleri gibi birçok alanda teşvik sağlayan düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

TOBB’un iş dünyasının sıkıntılarını gündeme taşımada ve inisiyatif almakta hiçbir zaman geri durmadığını ve taşın altına elini koymaktan çekinmediğini belirten Özakalın, bu konuda TOBB’un en büyük destekçilerinin Türkiye’deki oda ve borsalar olduğunu sözlerine ekledi.

Erzurum’da bulunmaktan mutlu olduğunu dile getiren TOBB Yönetim Kurulu Hakan Ülken de, ETSO ile AYTO’nun kardeş oda olmasından dolayı ve Aydın iş dünyasında birçok Erzurumlu ile yakın ilişkilerinin bulunduğundan şehre yabancı olmadığını söyledi. Erzurum’un ekonomik anlamda gelişmesi ve kalkınmasının bölge illerine de olumlu yansımalarının olacağını kaydeden Ülken, “İş dünyamızın çatı kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak; üretim yapan, istihdam sağlayan en küçük işletmeden en büyüğüne kadar hepsinin sorumluluğunu üzerimizde taşıyor ve yaşanan sıkıntıların çözümü noktasında çaba gösteriyoruz. Tek derdimiz; iş dünyasında karşı karşıya olduğumuz problemlerin kaynağını doğru tespit edip, ilgili kurumlarla ortak çalışıp, çözümler geliştirerek firmalarımızın, üreticilerimizin önünü açmak, çarkların yeniden hızla dönmesine katkı sağlamaktır” diye konuştu.

Ziyarette, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken ile ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın iki oda arasında güncellenen kardeş oda protokolüne imza attı. Meclis Başkanı Özakalın ayrıca ziyaretin anısına Başkan Ülken’e, üzerinde ETSO logosu ve Çifte Minareli Medrese figürü işlenmiş bir kristal plaket ve gümüş işlemeli Oltutaşı tespih hediye etti.

Başkan Ülken’de en kısa zamanda ETSO heyetini Aydın’da ağırlamayı arzu ettiğini dile getirdi.