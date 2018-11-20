TOBB ve meslek kuruluşları kanununda değişiklik teklifi

TBMM (AA) - AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, TOBB ve meslek kuruluşları kanununda değişiklik teklifine ilişkin, "Bu düzenleme özel bir takım kişiler için yapılıyor eleştirilerini kabul etmiyoruz. Siyaset alanını genişletmemiz ve zenginleştirmemiz ancak bu tür düzenlemelerle mümkün oluyor." dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Odalar ve Borsalar Kanunu ile Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin TBMM Genel Kurulunda görüşmelerine başlandı.

Yasa teklifinin tümü üzerine söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, oda başkanlarının siyaset yapmalarına karşı olmadıklarını ancak kamu kuruluşu niteliğinde olan meslek gruplarının siyasallaşma tehlikesi ile karşı karşıya kalabileceğini ifade etti. Yasa teklifinin, meslek grupların siyasi otorite karşısında muhalefet yapma gücünü riske attığını belirten Ağıralioğlu, "Propaganda süreçlerinde bu, odaların ve ilgili meslek kuruluşlarının maddi imkanlarının siyaseten kullanılması yönünde demokratik rekabeti olumsuz yönde etkileyecektir. Çerçevesi bu olan hassasiyetler dolayısıyla itiraz ediyoruz." diye konuştu.

MHP grubu adına söz alan Mersin Milletvekili Baki Şimşek ise herkesin siyasete girmesinin önünün açılmasından yana olduklarını ifade etti. Şimşek, sayısı 20'yi bulan kamu kurum ve kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşlarına adil ve tutarlı yaklaşılması gerektiğini vurgulayarak, "Devlet memurlarına tanınan hakların odalara da tanınması gerekir." şeklinde konuştu.

- "Yerel seçimlere dönük bir hamle"

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, AK Parti'nin yerel seçim telaşı ile bu yasa teklifini hazırladığını öne sürdü. Kenanoğlu, "Biz kamu görevlilerinin siyaset yapmasını destekliyoruz ancak yapılması düşünülen değişikliğe göre oda ve borsa başkanları aday olduktan sonra eğer seçimi kazanamazlarsa seçimle geldikleri görevlerine geri dönecekler. Kendilerinin yerine gelen yedek üye de tekrar yedek üyeliğe dönmek zorunda kalacak. Bunu doğru bulmuyoruz." diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, yasa teklifini, "AK Parti'nin yerel seçimlere dönük bir hamlesi" olarak gördüklerin kaydetti. Bayır, "Bu yasa ile TOBB'un iç yapısı zarar görecek. İktidarınız boyunca birlikte yürüdüğünüz TOBB sizin gibi düşünmüyor. Bu yasa adrese teslim bir yasa teklifidir. Yasa yapılırken sayısı 20'yi bulan kamu kurumu niteliğindeki meslek gruplarının da görüşleri alınmalıydı. Esnaf ve Sanatkarlar Odası dışındaki bütün odalar bu teklife karşı. Bu teklifin amacı aday adayı olması düşünülen başkan ve başkan yardımcılarına koltuk garantisi vermektir." şeklinde konuştu.

AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel ise eleştirilere cevap vererek, "Bu düzenleme özel birtakım kişiler için yapılıyor eleştirilerini kabul etmiyoruz. Siyaset alanını genişletmemiz ve zenginleştirmemiz ancak bu tür düzenlemelerle mümkün oluyor. Bu düzenleme ile esnaf odaları yönetici ve başkanlarından çok sayıda insan her siyasi partiden aday olacaktır. Yasada görülen bir boşluğu gideriyoruz." diye konuştu.







